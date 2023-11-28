Özlem, Tayyar Öz gözaltına mı alındı, neden soruşturma başlatıldı? Özlem Öz ve Tayyar Öz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Tayyargiller son dakika!

"Ortopedist" olan Tayyar Öz, kendi adına çıkardığı marka ile güzellik kremi, bal ve doğal tarhana gibi ürünler pazarlarken; sosyal medyada ürünleri hakkında yüzlerce şikayet bulunuyordu.

Okların kendisine dönmesi üzerine dini duyguları sömürü olarak kullanan Özlem Öz, zengin olmadığını ispat etmek amacıyla altınlarının imitasyon olduğunu ifade ettiği bir paylaşım yaptı.

Öz, daha sonra altınlarının yanına Kur'an-ı Kerim meali koyarak ''Ne kadar kalitesiz bir malzemeden yapıldığını görebilirsiniz canlarım" diyerek takipçilerine altınların gerçek olmadığını duyurdu.

TAYYAR ÖZ KİMDİR?