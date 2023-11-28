Özlem, Tayyar Öz gözaltına mı alındı, neden soruşturma başlatıldı? Özlem Öz ve Tayyar Öz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Tayyargiller son dakika!
Son dakika haberlerine göre, fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının hemen ardından 600 fenomen yakın takibe alınmıştı. Tayyargiller olarak da bilinen Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında başlatılan soruşturmanın ardından detayları aratılmaya başlatıldı. İşte son gelişmeler...
Ünlü fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı. Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, başlatılan soruşturma kapsamında arama motorlarında "Özlem, Tayyar Öz gözaltına mı alındı, neden soruşturma başlatıldı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Özlem Öz ve Tayyar Öz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
TAYYAR ÖZLEM ÖZ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?
Son dakika haberi: Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Kasım 2023 tarihinde "Resmi Belgede sahtecilik", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Malvarligi değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi usul Kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
DOSYAYA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Soruşturma dosyasına erişim engeli getirildi. İsmi kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere de soruşturma başlayacak.
LÜKS YAŞAMLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Bu fenomenlerin arasında yer alan Tayyargiller olarak bilinen Özlem-Tayyar Öz çiftinin şaşaalı yaşamı oldukça dikkat çekmişti. Polat çiftinin taklidi olduğu iddia edilen Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz'ün her paylaşımlarda lüks yaşamlarını takipçilerine gösterdiler. Tayyar Öz, eşi Özlem Öz'e bir tepsi dolusu altın hediye etti.
KİLOSU KADAR ALTIN
Gönderilen hediyeye şaşıran Özlem Öz, "Ay bunlar ne böyle, bayıldık biz hediyelere... Yalnız Lina'nın kilosu kadar göndermişsin, 60 kilo daha ekle, benim kilom kadar altın... 1 ton altın bekliyoruz" dedi.
TAYYAR ÖZ ÜRÜNLERİ HAKKINDA ŞİKAYET YAĞMURU
"Ortopedist" olan Tayyar Öz, kendi adına çıkardığı marka ile güzellik kremi, bal ve doğal tarhana gibi ürünler pazarlarken; sosyal medyada ürünleri hakkında yüzlerce şikayet bulunuyordu.
Okların kendisine dönmesi üzerine dini duyguları sömürü olarak kullanan Özlem Öz, zengin olmadığını ispat etmek amacıyla altınlarının imitasyon olduğunu ifade ettiği bir paylaşım yaptı.
Öz, daha sonra altınlarının yanına Kur'an-ı Kerim meali koyarak ''Ne kadar kalitesiz bir malzemeden yapıldığını görebilirsiniz canlarım" diyerek takipçilerine altınların gerçek olmadığını duyurdu.
TAYYAR ÖZ KİMDİR?
Tayyar Taylan Öz 1987 yılında Kahramanmaraş'ın Süleymanlı Kışla köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Süleymanlı köyünde tamamlayan Öz, Lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesinde Tamamladı. Üniversite giriş sınavında üstün bir başarı sergileyip dereceye girerek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı.
TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü kazandı. 5 yıl sonra Ortopedi ve travmatoloji uzmanı unvanını aldı.
ÖZLEM ÖZ KİMDİR?
Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1988 tarihinde doğmuştur. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü bitiren Özlem Öz, daha sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile evlendi. Üç kız çocukları olan Özlem Lina Öz, dördüncü bebeğini bekliyor.
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