Alina Boz ve Umut Evirgen’in nikahına geri sayım! Detaylar belli oldu

Geçtiğimiz aylarda Paris tatilinde Umut Evirgen sevgilisi Alina Boz'a evlilik teklifi etmiş ve "evet" yanıtını almıştı. Şimdilerde evlilik hazırlıkları için Paris'te Umut Evirgen, dünyaca ünlü bir markanın smokinini satın alırken Alina Boz ise yine dünyaca ünlü bir markadan gelinlik şeklinde olan bir elbise satın almış.