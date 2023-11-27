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Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikahına geri sayım! Detaylar belli oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.11.2023
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Alina Boz ve Umut Evirgen’in nikahına geri sayım! Detaylar belli oldu

2 Aralık’ta evlenecek olan Alina Boz ve Umut Evirgen’in nikah detayları belli oldu. İkili, Levent’teki Evirgen’in mekanında dünyaevine girecek ve nikaha 100 seçkin davetli katılacak.

İşletmeci Umut Evirgen, güzel oyuncu Alina Boz ile geçtiğimiz temmuz ayında yeni bir ilişkiye başlamış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz aylarda Paris tatilinde Umut Evirgen sevgilisi Alina Boz'a evlilik teklifi etmiş ve "evet" yanıtını almıştı. Şimdilerde evlilik hazırlıkları için Paris'te Umut Evirgen, dünyaca ünlü bir markanın smokinini satın alırken Alina Boz ise yine dünyaca ünlü bir markadan gelinlik şeklinde olan bir elbise satın almış.

İŞTE NİKAH DETAYLARI

2 Aralık'ta nikah masasına oturacak olan çift, mekan olarak Umut Evirgen'in sahibi olduğu Levent'te bulunan La Boucherie'yi tercih etti. Takvim'in haberine göre, 100'e yakın seçkin davetlinin katılacağı nikah günlerce konuşulacağa benziyor.

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