Yalı Çapkını Canlı İzle | 24 Kasım Yalı Çapkını 47. bölüm tek part, tamamını kesintisiz, yüksek kalite, donmadan izle! Seyran bebeği kabul edecek mi?
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un üstlendiği 47. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, 24 Kasım Cuma günü ekrana gelecek. Yalı Çapkını'nın bu bölümü, izleyicilere heyecan dolu anlar ve sürükleyici hikayesi ile keyifli bir seyir deneyimi sunmaya hazırlanıyor. İşte 24 Kasım Yalı Çapkını 47. bölüm tek part, tamamını kesintisiz izleme linki....
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un üstlendiği 47. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, 24 Kasım Cuma günü ekrana gelecek. Yalı Çapkını'nın bu bölümü, izleyicilere heyecan dolu anlar ve sürükleyici hikayesi ile keyifli bir seyir deneyimi sunmaya hazırlanıyor. İşte 24 Kasım Yalı Çapkını 47. bölüm tek part, tamamını kesintisiz izleme linki....
YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Star TV'de yayınlanan dizi, cuma akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!
Yalı Çapkını dizisini canlı izlemek isteyenler "https://www.startv.com.tr/canli-yayin" linkini ziyaret edebilirler.
47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Seyran, Pırıl'ın Pelin'in kuzeni olduğunu öğrenir ve kendilerine tuzak kuranın Pelin olduğu konusundaki şüphesi güçlenir. Ferit ise kendini çok sıkışmış ve çıkışsız hissetmektedir. Seyran; tüm bu olayların üzerine çocuk yapma düşüncesine sıcak bakmaya başlar. Kazım, Suna ve Kaya'nın düğününü yıldırım hızıyla planlarken, Nükhet Suna'nın her şeyi öğrenmesine rağmen sesini çıkarmamasına anlam veremez.
Halis Ağa; tüm gerçekleri Seyran'a açıklamak için onu yanına çağırır. Asuman, Orhan ve Dicle'yi beraber görür. Ferit, Pelin'i ve bebeğini Şehmuz'un elinden kurtarmak için ona bir teklifte bulunur. Suna; Ferit ve Abidin'in sakladığı Pelin'i görür ve onun hamile olduğunu anlar.
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