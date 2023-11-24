Yalı Çapkını Canlı İzle | 24 Kasım Yalı Çapkını 47. bölüm tek part, tamamını kesintisiz, yüksek kalite, donmadan izle! Seyran bebeği kabul edecek mi?

Seyran, Pırıl'ın Pelin'in kuzeni olduğunu öğrenir ve kendilerine tuzak kuranın Pelin olduğu konusundaki şüphesi güçlenir. Ferit ise kendini çok sıkışmış ve çıkışsız hissetmektedir. Seyran; tüm bu olayların üzerine çocuk yapma düşüncesine sıcak bakmaya başlar. Kazım, Suna ve Kaya'nın düğününü yıldırım hızıyla planlarken, Nükhet Suna'nın her şeyi öğrenmesine rağmen sesini çıkarmamasına anlam veremez.