Süperstar Ajda Pekkan fırtına estirdi!
Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan, dün akşam sahne aldı. Muhteşem geçen konserde sahneye son zamanların sevilen gruplarından DKTT'yi davet eden Pekkan, birlikte "Düşünme Hiç" şarkısını düet yaptılar.
Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan, dur durak bilmediği konser turnesine devam ediyor. Farklı illerde sevenleriyle buluşan süperstar, dün akşam verdiği konserde hafızalardan silinmeyecek bir akşama imza attı.
Muhteşem geçen konserde sahneye son zamanların sevilen gruplarından DKTT'yi davet eden Pekkan, birlikte "Düşünme Hiç" şarkısını düet yaptılar. Süperstar sahnesinde modacısı Burcu Sedef'in özel tasarladığı iki ayrı kostüm giydi.
KADERLE SAVAŞIRSAN O DA SENİNLE SAVAŞIR!
Feraye ve Okan, intikam hırsıyla dengesini iyice kaybetmiş olan Bora'nın zorbalıklarına maruz kalır. Bora kafayı Feraye'ye takar, Yaman ve Ateş'in olmadığı bir dünyada, birlikte olmayı planlamaktadır. Kendinden ziyade Yaman için endişelenen Feraye, Bora'nın döndüğünü daha fazla saklamaz. Feraye için endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar. Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır. Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki, Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır. Kadrosunda İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman) gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Safir, soluksuz izleniyor.
GEZMELERE DEVAM
Yönetmen Hamdi Alkan, eski eşi Canan Hoşgör'den olan küçük kızı Ayşe ile AVM'de görüntülendi. Sömestr tatilini birlikte bol bol vakit geçirerek değerlendirdiğini söyleyen ünlü yönetmen, kızıyla mağazaları turladıktan sonra uzun bir yemek molası verdi.
ÖĞLE MOLASI
Oyuncu Boran Kuzum, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Öğle saatinde tek başına geldiği AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan yakışıklı oyuncu, uzun süre alışveriş yaptı.
AİLECE TATİL
Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Nuri ve Tuğba Develi çifti, okulların tatile girmesinin ardından kızları ile soluğu Fransa'nın başkenti Paris'te aldı. Şehrin bütün sokaklarını karış karış gezen çift, bu anlarını ise sosyal medya hesabından paylaştı.
MİLANO ÇIKARMASI
ATV'NIN reyting rekorları kıran dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in İtalya tatili tam gaz devam ediyor. Milano sokaklarının altını üstüne getiren çiftin, paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Çiftin, Karan ve Kerem adında iki oğulları bulunuyor.
AĞRI DAĞI'NDA 3.200 METREDE KLİP
Türkiye'nin en büyük moda ve müzik etkinliklerini gerçekleştiren iş insanı Hikmet Eraslan, "Mr. Dosso Dossi" kimliğiyle müzik tutkusunu yeni kliplere taşıyor. Doğduğu topraklara olan vefa borcunu her seferinde ifade eden Eraslan, bu kez bölge turizmine katkı sağlamak adına "Ararat Sunset" adına özel bir DJ set hazırladı ve Ağrı Dağı'nda 3.200 metrede klip çekti.
SİYAHLAR İÇİNDE
Eyüpspor'un genç ve başarılı kalecisi Berke Özer, geçtiğimiz gün Gayrettepe'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen başarılı kaleci, milli aranın ve güzel havanın keyfini çıkarttı.
ALIŞVERİŞ TURU
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. AVM'de Eğlenceli zaman geçiren Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı, daha sonra gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.
DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
İki ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Ayla Çelik, geçtiğimiz gün İstinye'de bir AVM'de bir araya geldi. Yakın arkadaşı Ayla Çelik'e doğum günü sürprizi yapan Demet Akalın, Çelik için pasta kesip yeni yaşını kutladı. Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ayla Çelik, "Demet'im her sene doğum günümü hatırlar ve kutlar iyi ki hayatımda güzel dostlar var" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES SONUÇLARI 2023: ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç yıl geçerli? ÖSYM AÇIKLADI!
- ALES sınavı ertelendi mi son dakika? ALES iptal mi, açıklama geldi mi? ÖSYM son duyurular...
- MEB SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi okul var mı son dakika? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı, ne zaman?
- Galatasaray yeni Angelino'sunu buldu! 21 gol 34 asist: Tam 10 milyar euro...
- THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
- Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A'dan Z'ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…
- Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?
- KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
- Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni
- 96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…
- Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer