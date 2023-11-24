CANLI İZLE ATV | Ateş Kuşları 32. bölüm tek part, tamamını, kesintisiz, full HD, 4K izleme ekranı! Yeni bölümde neler olacak?

Barbar bir yandan sevdiği kızın abisi için her şeyi yapabilecek olan yüreğine hayran diğer yandan Ragıp'ın mutlu olmasına izin verecek değil. Bu yüzden çözüm bulana kadar Gülayşe'den süre ister. Ancak onlar bunları konuşurken, Nazmiye, Ali'nin kız kardeşinin kim olduğunu herkesten önce öğrendi. Nazmiye'nin bir sonraki hamlesi ne olacak? Peki, Ali'nin kız kardeşi kim?