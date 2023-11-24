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CANLI İZLE ATV | Ateş Kuşları 32. bölüm tek part, tamamını, kesintisiz, full HD, 4K izleme ekranı! Yeni bölümde neler olacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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CANLI İZLE ATV | Ateş Kuşları 32. bölüm tek part, tamamını, kesintisiz, full HD, 4K izleme ekranı! Yeni bölümde neler olacak?

Her cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen, Bozdağ Film'in imzasını taşıyan ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 32. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik'in başrollerini üstlendiği dizi, etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Seyirciler, Ateş Kuşları'nın yeni bölümünde neler yaşanacağını merakla beklerken, arama motorlarında "Ateş Kuşları yeni bölüm izle" arramalarını yapıyor. İşte Ateş Kuşları 32. bölüm tek part, tamamını, kesintisiz, full HD, 4K izleme ekranı...

Her cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen, Bozdağ Film'in imzasını taşıyan ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 32. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik'in başrollerini üstlendiği dizi, etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Seyirciler, Ateş Kuşları'nın yeni bölümünde neler yaşanacağını merakla beklerken, arama motorlarında "Ateş Kuşları yeni bölüm izle" arramalarını yapıyor. İşte Ateş Kuşları 32. bölüm tek part, tamamını, kesintisiz, full HD, 4K izleme ekranı...

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Ateş Kuşları yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de atv'de!

ATEŞ KUŞLARI CANLI İZLE EKRANI!

ATV CANLI YAYIN

32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş Kuşları'nda Ali ve Mercan nihayet nişanlanırken, Ragıp ise Gülayşe ile pazarlık yapmak ister. Öte yandan Zıpkın, Sare'ye aşkını ilan eder.

Ali, çocuklarını satmaktan zerre pişmanlık duymayan babasıyla büyük bir yüzleşme yaşar ama huylu huyundan vazgeçmez. Ragıp, Gülayşe ile pazarlık masasına oturmaya kararlı. Peki Ragıp Gülayşe'nin karşısına geçtiğinde ondan paradan daha değerli ne isteyecek?

Barbar bir yandan sevdiği kızın abisi için her şeyi yapabilecek olan yüreğine hayran diğer yandan Ragıp'ın mutlu olmasına izin verecek değil. Bu yüzden çözüm bulana kadar Gülayşe'den süre ister. Ancak onlar bunları konuşurken, Nazmiye, Ali'nin kız kardeşinin kim olduğunu herkesten önce öğrendi. Nazmiye'nin bir sonraki hamlesi ne olacak? Peki, Ali'nin kız kardeşi kim?

Suç babalarının koruyucu meleği Avukat Gözde, Ragıp'ın avukatı olarak çıkageldiğinde Barbar hiç memnun olmaz ancak bunun tek sebebi Gözde'nin Ragıp'ı koruyor olması değildir. Barbar'la Gözde'nin nasıl bir geçmişi var? Gülayşe, Gözde'den bu derece huylanmışken Barbar'ın etrafında olmasına nasıl katlanacak?

Kara'nın Hüma'ya sevgili olalım demesi Zıpkın'ı çok kızdırsa da Kara amacına ulaşır ve Zıpkın'ın canına okur! Çok sarsılan Zıpkın kalbinin sesini dinlemeyi başarır. Sonunda Sare'ye ona körkütük aşık olduğunu söyler. Ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır ve dünya başına yıkılır! Kara ise Hüma'nın üzerine topla tüfekle gitmeye devam eder! Kara ve Zıpkın kardeşlerin aşk ve nefretle imtihanları nasıl sonuçlanacak?

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