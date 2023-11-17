Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi arasında sular durulmadı! Gerginliği yüzüne yansıdı
“Bihter” filminde rol alan Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi arasındaki kriz epey konuşulmuştu. Önceki gün gerçekleşen galada ikilinin arasındaki gerginlik gözlerden kaçmadı.
Aşk-ı Memnu uyarlaması 'Bihter' filminde başrolde olan Farah Zeynep Abdullah'ın, Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Hande Ataizi'yle arasının bozulduğu ortaya çıkmıştı.
Yaşanan gerilim sonrası Ataizi, "O malum kişi ile ilgili konuşmak istemiyorum" demiş ve ipleri iyice germişti. Abdullah ise, "Hande Ataizi'ni kadroya ben aldırdım" demişti. Ataizi de, Farah Zeynep Abdullah'ın bu sözlerini doğrulayarak, "Evet filme dahil olmamı Farah istedi" diyerek konuyu iyice dallandırıp budaklandırmıştı.
SOĞUK SAVAŞ
Yaşanan olayların ardından filmin galası geçtiğimiz gün yapıldı. Filmin bütün oyuncuları hazır bulundu. Araları bozuk olan Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi, birbirine hiç pas vermedi. İkili arasında soğuk rüzgarların estiği galada, Abdullah ve Ataizi birbirine hiç pas vermedi. Röportaj esnasında gazeteciler ikiliyi barıştırmaya çalıştı. Gazetecilerin, "Öpüşüp, barışın" sözleri karşısında birbirine sarılan ikili, mimikleri ve tavırlarıyla mesafeli olduklarını gözler önüne serdi.
GÖLGEDE BIRAKTI!
50 yaşındaki Hande Ataizi güzelliği ve düzgün fiziği ile gündem oldu. Spora düşkünlüğü ile bilinen Hande Ataizi son olarak 34 bedene düştüğünü açıklamıştı. Herkesi gölgede bırakan Ataizi'nin kolundaki yılanlı bilekliğin fiyatının ise 8 milyon TL olduğu öğrenildi.
KIYAFETİ BEĞENİLMEDİ!
Farah Zeynep Abdullah'ın ilginç tarzı, tüm galanın önüne geçti. Farah Zeynep'in gala kıyafetinin 124 bin 328 TL değerinde olduğunu öğrenenler, "Güzel giyinmenin çok parayla olmadığının sayısız kanıtından biri sadece..." yorumları yaptı.
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