Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi arasında sular durulmadı! Gerginliği yüzüne yansıdı

GÖLGEDE BIRAKTI!

50 yaşındaki Hande Ataizi güzelliği ve düzgün fiziği ile gündem oldu. Spora düşkünlüğü ile bilinen Hande Ataizi son olarak 34 bedene düştüğünü açıklamıştı. Herkesi gölgede bırakan Ataizi'nin kolundaki yılanlı bilekliğin fiyatının ise 8 milyon TL olduğu öğrenildi.

KIYAFETİ BEĞENİLMEDİ!

Farah Zeynep Abdullah'ın ilginç tarzı, tüm galanın önüne geçti. Farah Zeynep'in gala kıyafetinin 124 bin 328 TL değerinde olduğunu öğrenenler, "Güzel giyinmenin çok parayla olmadığının sayısız kanıtından biri sadece..." yorumları yaptı.