Banu Parlak gözaltına mı alındı? Banu Parlak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Sanatçı, güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili son dakika gelişmeleri merakla takip edilirken, internet kullanıcıları "Banu Parlak neden gözaltına alındı?" sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Detaylar şu şekilde...
Sanatçı, güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili son dakika gelişmeleri merakla takip edilirken, internet kullanıcıları "Banu Parlak neden gözaltına alındı?" sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Detaylar şu şekilde...
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.
DİKKAT ÇEKEN SİLAH PAYLAŞIMI
Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak'ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.
BANU PARLAK KİMDİR?
1987 senesinde dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sosyal medya uygulaması Instagram'da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olan ve daha sonra "Narin Yarim "single çalışmasıyla müzik kariyerine adım atmıştı.
2017 yılında Okan Öztürk ile evlenen ancak evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Banu Parlak, bir kız çocuğu annesi.
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