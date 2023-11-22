Banu Parlak gözaltına mı alındı? Banu Parlak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Sanatçı, güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili son dakika gelişmeleri merakla takip edilirken, internet kullanıcıları "Banu Parlak neden gözaltına alındı?" sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Detaylar şu şekilde...