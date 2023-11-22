Lucas Torreira ile Devrim Özkan evleniyor

EVLİLİK ÇOK YAKIN!

Yaşananların ardından ikili bir süre ayrı kalsa da yeniden barıştı. Sosyal medyadan da aşklarını duyuran çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, her şeyi gözler önüne sermişti. İlişkiyi bir süre inkar eden Özkan, kameralara da, "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşkını haykırmıştı.