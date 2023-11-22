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Filiz Akın’dan kötü haber! Hastane odasından duyurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.11.2023
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Filiz Akın’dan kötü haber! Hastane odasından duyurdu

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın’dan kötü haber geldi. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Akın, hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu.

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen usta oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Hastane odasından yaptığı paylaşımla son durumu hakkında bilgi veren Akın, şu ifadeleri kullandı:

"O GECE YATMAK ZORUNDA KALDIM"

"10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, kovid benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde 'İyileşme yolundasınız' derler" ifadelerini kullandı.

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