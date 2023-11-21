Sertap Erener'in gençlik sırrı ortaya çıktı! Meğer 58 yaşında 100 yaş iksiri dediği buymuş...
Sertap Erener genç ve diri görünüşüyle genç kızlara adeta taş çıkarıyor. Ünlü şarkıcının kırışıklıklardan arınmış ve sağlıklı yüzüyle sırrı merak konusu oldu. Erener'in 100 yaş iksiri diyerek dilinden düşürmedği yöntemin sırrı ortaya çıktı. İşte yaşınız kaç olursa olsun yüzünüzde botoks etkisi yapacak mucizevi yöntem...
Sertap Erener'in genç ve canlı görünümü, genç kızlara ilham kaynağı oluyor. Ünlü şarkıcının kırışıklıklardan arınmış ve sağlıklı bir cilde sahip olmasının ardındaki sır, 100 yaş iksiri olarak tanımladığı yöntemle ortaya çıktı. Erener'in bu yöntemi, yüzünde botoks etkisi yaratarak genç ve enerjik bir görünüm elde etmesine yardımcı oluyor. İşte detayları...
SERTAP ERENER MEĞER BUNU YAPIYORMUŞ!
Uzun ve sağlıklı yaşam için telomer tedavisi gören Erener, bugünlerde yüz yogasına merak sardı.
Yüzünde yaptığı bazı mimik hareketleriyle kan dolaşımını hızlandıran ve botoks etkisi yaratan Erener, böylelikle yerçekimine meydan okumaya devam ediyor. Şarkıcı, zinde kalmak için de mat pilates yapıyor ve bol bol yüzüyor.
GENÇ BİR YÜZ İÇİN EN ETKİLİ 7 YÜZ YOGASI HAREKETİ
YANAKLAR İÇİN
Yanak kaslarınızı çalıştırmak için balon şişirmek etkili bir harekettir. 4-5 kere tekrarlanan balon şişirme hareketi yanak kaslarınızın çalışmasını hem de kan dolaşımınızın hızlanmasını sağlar.
GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLIKLARI
Her iki el sanki bir dürbün tutar gibi şekillendirilir. Alın çevresinden göz altını kapsayacak şekilde dürbün hareketi yapılır ve cilde yavaşça bastırarak germe hareketi yapılır. Alın bölgesine çok bası uygulanmaz, rahat bırakılır. 3 tekrar şeklinde yapılır ve her tekrarda 15 saniye boyunca beklenir.
GIDI ERİMESİ VE BOYUN KASLARI İÇİN
Boynunuzu ve bedeniniz müsaade ettiği kadar yukarıya doğru gerin. Bu şekilde boyun etrafındaki kaslarınız uzayacak ve gıdınız toparlanacak. 10 derin nefes kadar bu şekilde kalın. Yukarı doğru bakarken kaşlarınızı kaldırmayın gerekirse gözlerinizi kapatın ki alnınızda kırışık oluşmasın.
ÇENE KASLARINI ÇALIŞTIRMAK İÇİN
Çenenizi, ileriye doğru itin. Yardım almak için bir kalem veya bir kaşıktan yararlanabilirsiniz. Kalemi ağzınıza yerleştirin ve birkaç kere çenenizi öne doğru çıkarın. Bu hareket, çene kaslarınızın güçlenmesini ve çene hattınızın ortaya çıkmasını sağlar.
KAZ AYAKLARI VE GÖZ ÇEVRESİ İÇİN
Ellerinizi 20 saniye boyunca birbirine sürterek ısıtın. Avuç içlerinizi şakaklarınızı ve göz çevresini dolduracak şekilde yerleştirin ve hafifçe bastırın. Ellerinizi kulak üstlerine doğru yavaşça çekerek alın ve kaşlarınızın gerildiğini hissedin. Kaşlarınızı yavaşça çatmaya çalışın. Bu hareket kaş ve göz çevresindeki kaslarınızı güçlendirmek için idealdir.
ALIN ÇİZGİLERİ İÇİN
Baş parmaklarınızı kulak hizanızın biraz üzerinde tutun ve diğer parmaklarınızla alnınızın dışından içine doğru hafif hareketlerle masaj yapın. Birkaç defa uygulayarak sürdürün. Bu hareket kendini oldukça belli eden alın çizgileri için birebir.
YANAK, DUDAK VE BOYUN KASLARI İÇİN
Dudaklarınızın içleri içe gelecek şekilde kıvırın ve kaşığı bu şekilde tutun. Çenenizin altını kullanarak kaşığı yukarıya doğru kaldırın. Bu hareketi yaparken sanki gülümsüyormuş gibi yanaklarınızı yana ve yukarıya doğru çekin. 2 saniye kadar durup gevşeyin. Hareketi 10 kere yapabilirsiniz.
YÜZ YOGASI YÜZÜ ŞEKİLLENDİRİR Mİ?
Teknik, yüzünüzü, boynunuzu ve omuzlarınızı hedeflemek için çeşitli masaj ve egzersizler kullanır. Araştırmalar yüz yogasının yanak ve yüz kaslarını güçlendirerek yüzünüzün yapısal görünümünü iyileştirmede etkili olabileceğini göstermektedir. Uygulayıcılar da daha genç bir görünüm bildirmektedir.
YÜZ YOGASIYLA YÜZ İNCELİR Mİ?
Yüz yogası, yüzdeki kasların çalışmasına ve kasların sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Sıkılaşan cilt daha genç ve canlı görünmeye başlıyor. Yüz yogasını düzenli yapmak, yüzde inceltme etkisi de gösteriyor.
YÜZ YOGASI GIDI ERİTİR Mİ?
Yüz yogası ile oluşan gıdıyı eritebilir ya da düzenli egzersiz yaparak gıdınızın çıkmamasını sağlayabilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sertap Erener'in gençlik sırrı ortaya çıktı! Meğer 58 yaşında 100 yaş iksiri dediği buymuş...
- Napolyon'u Akka'da tepetaklak eden Türk paşası! Öfkeden deliye döndü: "Türkler beni durdurmasaydı…"
- Ev hanımlarına müjde geldi! Emeklilik kapısı sonuna kadar aralandı! Devlet destekli az masraflı onay Meclis'te!
- TOKİ'den %25 peşinatlı anahtar teslim daireler! En yüksek 1.112.767,29 TL! 13 ilde aylık 6.954 TL taksitle 2+1, 3+1, 4+1 ev imkanı...
- SGK başuzmanı emeklilik bekleyene duyurdu! 2000-2010 arası işe girenlere kadın-erkek müjde! 10-12,5-15 yıl erken emeklilikte onay çıktı!
- Ender Saraç açıkladı! 7 gün içinde - 5 kilo garanti! 1 bardak suyla tüketirseniz...
- Muhteşem Cuma kasım ayının kaçında? 2023 Efsane Cuma indirimleri hangi markalarda, ne zaman başlıyor?
- Başarılı öğrencilere verilecek! Takdir- teşekkür alana 6.841 TL karne ödülü! Başarı Teşvik Programı: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...
- GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM PUAN TABLOSU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- GİB 2.000 personel alımı başvuru ekranı: Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları neler? Sınav tarihi, atama yapılacak iller...
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2024? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
- YÖK BURS ZAMMI SON DAKİKA! YÖK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 doktora, yüksek lisans...