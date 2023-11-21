Sertap Erener’in gençlik sırrı ortaya çıktı! Meğer 58 yaşında 100 yaş iksiri dediği buymuş...

Uzun ve sağlıklı yaşam için telomer tedavisi gören Erener, bugünlerde yüz yogasına merak sardı.

Yüzünde yaptığı bazı mimik hareketleriyle kan dolaşımını hızlandıran ve botoks etkisi yaratan Erener, böylelikle yerçekimine meydan okumaya devam ediyor. Şarkıcı, zinde kalmak için de mat pilates yapıyor ve bol bol yüzüyor.

GENÇ BİR YÜZ İÇİN EN ETKİLİ 7 YÜZ YOGASI HAREKETİ

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