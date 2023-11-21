Sinem Kobal ilk kez anlattı! Bakın oyunculuğa nasıl başlamış

'ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'

Çocuklarını biraz büyüten güzel oyuncu, ekranlara dönmek için yeşil ışık yakmıştı. Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan Kobal, kariyerinin başlangıç dönemini ve anneliği bir dergiye anlattı. Güzel oyuncu çocuklarının hayatına nasıl renk kattığını şu sözlerle ifade etti: "Her gün aile olmanın tecrübesine ve heyecanına gözümü açıyorum. Kendime zaman ayırıyorum, kızlarımla birlikte çok şey öğreniyorum. Her gün sürprizli yeni bir macera... Zor oluyor ama çocuklarımızı sosyal medyadan uzak tutuyoruz."