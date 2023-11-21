Safir son bölüm özeti... Safir 12. bölüm tek parça, tamamını izle!
Atv'nin yeni hit dizisi Safir, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin büyük beğenisini topluyor. İlhan Şen ve Özge Yağız'ın başrollerde yer aldığı dizi, geçen hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca kişiyi televizyon başına çekmeyi başardı. Safir'in duygusal yoğunluğu ve karakterler arasındaki etkileyici ilişkiler, izleyicileri her hafta tekrar ekrana bağlıyor. İşte Safir'in 12. bölümünün tamamını izleyebileceğiniz link... Safir, hikayesi ve karakter gelişimleriyle dikkat çeken, dinamik bir dizi olarak öne çıkıyor. İlhan Şen ve Özge Yağız'ın performansları, dizinin güçlü yanlarından biri olarak kabul ediliyor. Dizinin her bölümü, izleyicileri hem duygusal anlamda etkiliyor hem de sürükleyici bir hikaye sunuyor.
Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak üzere dönen Ateş'in, kardeşleri Yaman ve Okan ile arasındaki aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık dolu sınavları konu alan dizi, izleyicilere duygu yüklü bir deneyim sunuyor. Safir'in 12. bölümü, seyircileri bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanırken, bu entrikalarla dolu hikayede neler olacağı merak konusu. Safir'in izleyicilere sunacağı yeni sürprizlerle dolu bölümü kaçırmak istemeyenler, heyecanla detayları araştırmaya başladı. Peki Safir 12. bölümünde neler olacak?
SAFİR YENİ BÖLÜMÜ
Safir dizisi her hafta pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
SAFİR 12. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
12. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Feraye ve Okan, intikam hırsıyla dengesini iyice kaybetmiş olan Bora'nın zorbalıklarına maruz kalır. Bora kafayı Feraye'ye takar, Yaman ve Ateşin olmadığı bir dünyada, birlikte olmayı planlamaktadır. Kendinden ziyade Yaman için endişelenen Feraye, Bora'nın döndüğünü daha fazla saklamaz.
Feraye için endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar. Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır. Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki, Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır. Peki ya bebeğin babasının Yaman olduğunu öğrenirse… Neler yapacağını, ne yönde kararlar alacağını kestirmek zor olacaktır.
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