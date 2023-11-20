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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.11.2023
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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin 18 Temmuz'da dünyaevine girmişti. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla bebek müjdesi veren çiftin çocuklarının cinsiyeti belli oldu.

Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz'da dünyaevine girmişti. Şahin ile Kural, ortak yaptıkları bir Instagram paylaşımıyla bebek beklediklerinin müjdesini önceki gün vermişti.



İkilinin "Çok heyecanlıyız" mesajını yazarak bebek ve biberon emojisi koyduğu paylaşım binlerce beğeni almıştı.



Ünlü çiftin çocuklarının cinsiyeti de belli oldu. Hayranlarını heyecanlandıran çiftin bir oğlu dünyaya gelecek.

Ünlü çift, 18 Temmuz'da Bodrum'da dünyaevine girmişti.

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