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Haberler Magazin Haberleri Hangi teletabi karakteri sokakta donarak ölmüştür? Mor renkli teletabinin adı nedir? Telatubbies: Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Poo...

Hangi teletabi karakteri sokakta donarak ölmüştür? Mor renkli teletabinin adı nedir? Telatubbies: Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Poo...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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Hangi teletabi karakteri sokakta donarak ölmüştür? Mor renkli teletabinin adı nedir? Telatubbies: Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Poo...

“Telatubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Telatubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?" sorusunun cevabı...

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Telatubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

SORU:Telatubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?

A:Tinky Winky

B:Dipsy

C:Laa-Laa

D:Po

CEVAP:A

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