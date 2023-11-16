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Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey Gazzelilerin yanında! Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.11.2023
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Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey Gazzelilerin yanında! Filistin’e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını açıkladı

İşgalci İsrail’in abluka ve bombardıman altında tuttuğu Gazze’ye dünyanın dört bir yanından destek açıklamaları gelirken ABD’li şarkıcı Halsey, açıklama yaptı. Katil İsrail’in Gazze’deki soykırımına sert tepki gösteren ünlü isimlerden biri olan Halsey, uzun süredir açıklama yapmadığını ve bu nedenle pişmanlık duyduğunu belirterek Filistin’e bağış yapacağını duyurdu.

Soykırımcı İsrail 40 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor.

El Kassam Tugaylarının hastanede konuşlandığı yalanı ile haftalardır Filistinlilerin sığındığı, yaralıların tedavi gördüğü hastaneleri hedef alan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.

Öte yandan Dünyaca ünlü pop şarkıcı Halsey'den Gazze paylaşımı geldi.

Halsey, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, her ne kadar daha önce Filistin halkının egemenliği hakkında açıklamalar yapsa da, Gazze'de yaşananlara ilişkin uzun süredir yazılı olarak bir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin halkının özgürlüğüne verdiği desteği yineledi.

"BEN ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNUYORUM"

Dünyadaki artan İslamofobi'ye dikkati çeken sanatçı, herkesin özgür ve güvenli bir hayata sahip olma hakkı olduğunun altını çizerek özgürlüğü savunduğunu açıkladı. ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım gönderen çeşitli kuruluşlara yüksek meblağlarda bağış yapacağını duyurdu.

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