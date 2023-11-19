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Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşm kelimesi ne anlama gelir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşm kelimesi ne anlama gelir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşm kelimesi ne anlama gelir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorusunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşm kelimesi ne anlama gelir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşm kelimesi ne anlama gelir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşm kelimesi ne anlama gelir?

A:Üzüntü

B:Yün

C:Kızarmış

D:Şişman

CEVAP:B

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