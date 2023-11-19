Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşm kelimesi ne anlama gelir?
MAGAZİN ahaber.com.tr
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşm kelimesi ne anlama gelir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorusunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...
"Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşm kelimesi ne anlama gelir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşm kelimesi ne anlama gelir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?
SORU:Pişmaniye kelimesinin kökeni olan Farsça paşm kelimesi ne anlama gelir?
A:Üzüntü
B:Yün
C:Kızarmış
D:Şişman
CEVAP:B
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- %68 zam hesapları değiştirdi! Emekliye %5'lik ek kazanç+10 puanlık refah payı hesaplandı! SSK, Bağ-Kur'luya 5 haneli maaş geliyor! 7.500, 8.500, 9.500 TL...
- Kuryeler çalışıyor mu? İstanbul'da bugün moto kurye yasağı gelecek mi? 19 Kasım online siparişler gelir mi, moto kuryeler yasak mı?
- VGM burs sonuçları sorgulama ekranı | 2023-2024 Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi hangi ilçeler tatil? Kar tatili olan ilçeler son dakika! Beylikdüzü, Şişli, Beşiktaş...
- İstanbul Şile'de okullar tatil mi son dakika? Yarın Şile'de okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği açıklaması...
- Üniversiteler yarın tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi üniversiteler tatil edildi mi? YÖK-Valilik son dakika açıklamaları...
- 5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...
- Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi son dakika? Yarın Bartın ve Karabük'te okullar tatil mi? MEB-Valilik son dakika açıklaması...
- Yarın Bolu, Bursa, Düzce'de okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları!
- ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! ALES sınav soruları ve cevapları yayınlandı! ais.osym.gov.tr
- Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...
- Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! "Yaştan emekli" olacaklar...