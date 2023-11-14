Transfere aşk engeli! Lucas Torreira Devrim Özkan için her şeyi askıya aldı

Geçtiğimiz yıldan itibaren Torreira ile görüşen, ancak birlikteliklerini her defasında yalanlayan ve "Arkadaşız" diyen Özkan, yaz başında yıldız futbolcuyla Miami'de tatile çıkınca, "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.