Mahir Günşiray’ın acı günü! 26 yıllık eşi Claude Leon hayatını kaybetti

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tiyatromuzun sahne tasarım cadısı, beyni, emektarı; çocuk kitaplarının muhteşem yaratıcı çizeri, fotograf ve enstalasyon dehası; kocası Mahir Günşiray'ın yirmialtı yıldır ona her gece sarılarak yattığı kadını, aşkı, aklı, hayatı; kalbinin en değerli parçası oğlu Asya Birsel'in bir tanesi, incisi, sırdaşı, dert ortağı; Jean-Claude ve Nuria Leon'un sevgili biricik kızları; Laure ve Fabrice'in canı şahane espritüel kardeşi; Camille, Clemant ve Coline'nin tatlı halası, Lucille ve Alban'ın şeker teyzesi; tüm Leon ailesinin sevgilisi; Can Günşiray'ın cici annesi; Baluna'nın kaptan karısı, sadık, güvenilir çıpacısı; denizlerin meleği; -bu eşsiz ve özel kadını o kadar çok seven arkadaşı var ki, karada denizde havada, üç cihanda-, onların hepsinin unutulmaz varlığı; ben buradayım demeyen, kendini görünmez yapabilme yeteneğinin şahikası Claude Leon Günşiray artık bizimle birlikte değil.