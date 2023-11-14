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Mahir Günşiray’ın acı günü! 26 yıllık eşi Claude Leon hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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Mahir Günşiray’ın acı günü! 26 yıllık eşi Claude Leon hayatını kaybetti

Oyuncu Mahir Günşiray, 26 yıllık eşinin ölümüyle yıkıldı. Usta oyuncu acı haberi hem kendisinin hem de Tiyatro Oyunevi'nin sosyal medya sayfasında yapılan bir paylaşımla duyuruldu. “Çok büyük bir boşluk, tarifsiz bir acı” diyen Günşiray, “Sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak.” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Mahir Günşiray'ın eşi, çocuk kitapları yazarı ve sahne tasarımcısı Claude Leon, hayata gözlerini yumdu.

Mahir Günşiray'in acı kaybı hem kendisinin hem de Tiyatro Oyunevi'nin sosyal medya sayfasında yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tiyatromuzun sahne tasarım cadısı, beyni, emektarı; çocuk kitaplarının muhteşem yaratıcı çizeri, fotograf ve enstalasyon dehası; kocası Mahir Günşiray'ın yirmialtı yıldır ona her gece sarılarak yattığı kadını, aşkı, aklı, hayatı; kalbinin en değerli parçası oğlu Asya Birsel'in bir tanesi, incisi, sırdaşı, dert ortağı; Jean-Claude ve Nuria Leon'un sevgili biricik kızları; Laure ve Fabrice'in canı şahane espritüel kardeşi; Camille, Clemant ve Coline'nin tatlı halası, Lucille ve Alban'ın şeker teyzesi; tüm Leon ailesinin sevgilisi; Can Günşiray'ın cici annesi; Baluna'nın kaptan karısı, sadık, güvenilir çıpacısı; denizlerin meleği; -bu eşsiz ve özel kadını o kadar çok seven arkadaşı var ki, karada denizde havada, üç cihanda-, onların hepsinin unutulmaz varlığı; ben buradayım demeyen, kendini görünmez yapabilme yeteneğinin şahikası Claude Leon Günşiray artık bizimle birlikte değil.

Çok büyük bir boşluk… tarifsiz bir acı… her zaman sıcak bedeninin kokusu… sevmeyi bilen… sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak."

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