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İki dünya savaşında da kaybeden ittifakta yer alan hangisidir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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İki dünya savaşında da kaybeden ittifakta yer alan hangisidir?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''İki dünya savaşında da kaybeden ittifakta yer alan hangisidir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"İki dünya savaşında da kaybeden ittifakta yer alan hangisidir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "İki dünya savaşında da kaybeden ittifakta yer alan hangisidir?" sorusunun cevabı...

SORU:İki dünya savaşında da kaybeden ittifakta yer alan hangisidir?

A:Japonya

B:Fransa

C:İtalya

D:Almanya

CEVAP:D

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