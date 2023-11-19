"İki dünya savaşında da kaybeden ittifakta yer alan hangisidir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "İki dünya savaşında da kaybeden ittifakta yer alan hangisidir?" sorusunun cevabı...