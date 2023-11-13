Cansu Demirci öldü mü, nerede? Selena Selin karakteri Cansu Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
Cansu Demirci öldü mü sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Selena dizisinde canlandırdığı Selin karakteriyle 7'den 70'e herkes tarafından tanınan genç oyuncuyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar merak uyandırdı. Konuya ilişkin arama motorlarında Cansu Demirci ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Cansu Demirci öldü mü, nerede?
Cansu Demirci'nin ölüp ölmediği sorusu, arama motorlarında büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Genç oyuncu, Selena dizisinde canlandırdığı Selin karakteriyle 7'den 70'e herkes tarafından tanınan bir isim haline gelmişti. Ancak sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialar, Demirci'nin hayatıyla ilgili belirsizlik yaratmış durumda. Bu nedenle, insanlar Cansu Demirci ile ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına başvuruyor. Peki Cansu Demirci öldü mü, nerede? Cansu Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
SOSYAL MEDYADA ORTAYA ATILAN İDDİALAR👇
CANSU DEMİRCİ KİMDİR?
Cansu Demirci, 25 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun olmuştur ve bale eğitimi ile uğraşmaktadır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Cansu Demirci, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi lisansüstü eğitim almıştır.
Oyunculuğa Sihirli Annem'de konuk oyuncu olarak başlamış; Selena'daki Selin Aykar rolü ile tanınmıştır.
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