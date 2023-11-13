Cansu Demirci öldü mü, nerede? Selena Selin karakteri Cansu Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

Cansu Demirci'nin ölüp ölmediği sorusu, arama motorlarında büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Genç oyuncu, Selena dizisinde canlandırdığı Selin karakteriyle 7'den 70'e herkes tarafından tanınan bir isim haline gelmişti. Ancak sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialar, Demirci'nin hayatıyla ilgili belirsizlik yaratmış durumda. Bu nedenle, insanlar Cansu Demirci ile ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına başvuruyor. Peki Cansu Demirci öldü mü, nerede? Cansu Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

SOSYAL MEDYADA ORTAYA ATILAN İDDİALAR👇