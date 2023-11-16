Nehir Erdoğan’ın AVM paniği! “Tek odağım o” diyerek anlattı
43 yaşındaki Nehir Erdoğan Etiler’de alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeniden okula döndüğünü belirten Erdoğan, Radyo Televizyon ve Sinema bölümüne devam ettiğini belirtirken, elindekiler görüntülenince anlamsız bir panik yaşadı.
Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Erdoğan, gazetecileri görünce "Sıkılmadınız mı her gün alışveriş merkezinde?" diye sorarak gülümsedi.
"TEK ODAĞIM O"
43 yaşında okula geri döndüğünü anlatan Erdoğan, "Ben alışverişe geldim. Bu sıralar okula gidiyorum. Eskiden kalma okulum vardı yarım kalmıştı. Ona devam etme kararı aldım. Derslere giriyorum. Bu yaştan sonra okula gidiyorum. Bu sene tek odağım okul. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü."
Daha sonra muhabirlerin poşetlerini çekmesi üzerine panikleyen Erdoğan, "Her şeyi çekmeseniz olmaz değil mi?" diye sordu.
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