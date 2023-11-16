Nehir Erdoğan’ın AVM paniği! “Tek odağım o” diyerek anlattı

"TEK ODAĞIM O"

43 yaşında okula geri döndüğünü anlatan Erdoğan, "Ben alışverişe geldim. Bu sıralar okula gidiyorum. Eskiden kalma okulum vardı yarım kalmıştı. Ona devam etme kararı aldım. Derslere giriyorum. Bu yaştan sonra okula gidiyorum. Bu sene tek odağım okul. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü."