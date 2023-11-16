Merve Boluğur ve Mert Aydın aşkı yeniden! O paylaşım ele verdi

Eski eşler Boluğur ve Aydın'ın yeniden bir araya geldikleri iddiaları yeniden gündem oldu. Boluğur ve Aydın aynı anda oyuncunun minik dostunu paylaşması kafaları karıştırdı. Ünlü çift hakkında 'Barıştılar mı?', 'Yeniden mi birlikteler?' gibi yorumlar yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN