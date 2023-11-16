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Merve Boluğur ve Mert Aydın aşkı yeniden! O paylaşım ele verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.11.2023
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Merve Boluğur ve Mert Aydın aşkı yeniden! O paylaşım ele verdi

53 gün evli kana Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'dan kafa karıştıran paylaşım geldi. Boluğur ve Aydın aynı anda oyuncunun köpeğini paylaşması yeniden barıştıkları iddiasını gündeme getirdi.

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile dünya evine girmişti. Ancak Boluğur'un mutluluğu kısa sürmüştü.

BARIŞTILAR MI?
2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanan çift, ayrılıktan sonra birkaç kez birlikte görüntülense de, ilişkilerine ikinci şansı verdikleri iddialarını yalanlamıştı.

Eski eşler Boluğur ve Aydın'ın yeniden bir araya geldikleri iddiaları yeniden gündem oldu. Boluğur ve Aydın aynı anda oyuncunun minik dostunu paylaşması kafaları karıştırdı. Ünlü çift hakkında 'Barıştılar mı?', 'Yeniden mi birlikteler?' gibi yorumlar yapıldı.

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