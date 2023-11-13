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Eşi Savaş Parlak acı haberi sosyal medyadan açıkladı! Ayşenur Parlak öldü mü? Ayşenur Parlak kimdir, nereli, kaç yaşında?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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Eşi Savaş Parlak acı haberi sosyal medyadan açıkladı! Ayşenur Parlak öldü mü? Ayşenur Parlak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ayşenur Parlak'ın ölüm haberi, eşi Savaş Parlak tarafından duyuruldu. Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele veren Ayşenur Parlak, önceki gün yoğun bakımda devam eden tedavi sürecine yanıt veremeyerek hayata gözlerini yumdu. Sosyal medyada 500 binden fazla takipçisi bulunan Ayşenur Parlak, daha önce defalarca kanser hastalığına yakalanmış ve tedavi sürecinde yaşadığı olumlu gelişmeleri takipçileriyle paylaşmıştı. Peki, Ayşenur Parlak kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, acılı eş Savaş Parlak'ın Ayşenur Parlak'ın vefatını duyurduğu o paylaşımı…

Kansere karşı küçük yaşlardan itibaren gösterdiği mücadele ve pozitif enerjisiyle tanınan Ayşenur Parlak, herkesin umut ışığı olmuştur. Ayşenur Parlak, 12 yaşında kemik kanseri teşhisi alarak hayatının mücadelesine başlamış ve o günden beri sarsılmaz bir şekilde hayata tutunma savaşı veriyordu. Son olarak hastaneye kaldırılan Parlak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi, eşi Savaş Parlak tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Sosyal medyanın yakından tanıdığı Ayşenur Parlak'ın durumu, sevenleri ve takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Ayşenur Parlak kimdir, öldü mü? İşte merak edilen açıklama…

SAVAŞ PARLAK EŞİNİN VEFAT HABERİNİ DUYURDU

Ayşenur Parlak'ın eşi Savaş Parlak, eşinin vefat haberini sosyal medya üzerinden şu ifadelerle duyurdu;

"Hüküm Allahın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Malesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek"

AYŞENUR PARLAK KİMDİR?

1986 yılında İzmir'de doğdu. 12 yaşındayken kemik kanseri sebebiyle eğitimine bir süre ara verdikten sonra liseyi bitirdi ve İstanbul'da üniversiteyi kazandı. Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olduktan sonra ihracat uzmanı olarak kariyer hayatına başladı.Üniversitede aşık olduğu adam ile nişanlandı. Nişanlıyken bu kez meme kanserine yakalandığını öğrendi. Bir ay içinde evlendi ve tedavisine başladı.

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