Eşi Savaş Parlak acı haberi sosyal medyadan açıkladı! Ayşenur Parlak öldü mü? Ayşenur Parlak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kansere karşı küçük yaşlardan itibaren gösterdiği mücadele ve pozitif enerjisiyle tanınan Ayşenur Parlak, herkesin umut ışığı olmuştur. Ayşenur Parlak, 12 yaşında kemik kanseri teşhisi alarak hayatının mücadelesine başlamış ve o günden beri sarsılmaz bir şekilde hayata tutunma savaşı veriyordu. Son olarak hastaneye kaldırılan Parlak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi, eşi Savaş Parlak tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Sosyal medyanın yakından tanıdığı Ayşenur Parlak'ın durumu, sevenleri ve takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Ayşenur Parlak kimdir, öldü mü? İşte merak edilen açıklama…