Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a gönderme: Oğluma bıraktıklarıma çökerler
Ece Erken, çocuğunun babası eski eşi Serkan Uçar’a gönderme yaptı. Demet Şener’in bir gönderisini alıntılayan Erken, eski eşini kastederek, "Oğluma bıraktıklarıma çökecekler var" dedi.
Bir dönemin en ünlü sunucularından Ece Erken, 2014'te Serkan Uçar'la hayatını birleştirmiş, Nisan 2015'te Eymen ismini verdikleri oğlunun doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.
Aynı yıl boşanan Erken, velayeti kendisinde olan çocuğuna yıllardır kendisinin baktığını açıklamıştı. "Eymen'in masraflarını hep ben karşıladım" diyen ünlü isim, sosyal medya hesabından eski eşine tepki gösterdi.
"ÇÖKERLER"
Oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar ile 2015 yılında boşanan ve eski eşiyle sık sık sorun yaşayan Ece Erken, eski manken Demet Şener'in katıldığı bir yayında sarf ettiği sözlerini alıntılayarak göndermede bulundu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1998-1999-2000-2008 girişlilere liste sil baştan yenilendi! Erken emeklilik prim+yaş tablosuna hemen bakın! 1800 gün detayı...
- Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Star TV Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı izle!
- 10 KASIM CUMA HUTBESİ KONUSU | Diyanet 10 Kasım Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr
- 10 KASIM ÖRNEK KONUŞMA METİNLERİ 2023! 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öğretmen ve öğrenciler için konuşma metni örnekleri...
- FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI İZLE! 9 Kasım Fenerbahçe - Ludogorets maçı EXXEN canlı, şifresiz izle! FB maçı canlı yayın bilgileri...
- PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL'den...
- Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı! Ziraat Bankası personel alımı sınav ücreti ne kadar? Yazılı sınav tarihi açıklandı!
- ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI 2023! Türkiye Geneli 8. sınıf LGS 1. deneme sonuçları sorgulama ekranı!
- İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Ocak ayında ne kadar olacak? İşsizlik ödeneği hesaplama ekranı 2023-2024!
- BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE! 9 Kasım 2023 Beşiktaş Bodo Glimt maçı Exxen TV izle!
- Ekmek fiyatı ne kadar? 9 Kasım 2023 İstanbul'da ekmek kaç TL oldu son dakika?
- 2024 Yeni asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yüzde 37, %40, %50, %56 formülleri geldi! Yılbaşında 15 bin TL detayı...