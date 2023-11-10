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Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a gönderme: Oğluma bıraktıklarıma çökerler

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.11.2023
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Ece Erken’den eski eşi Serkan Uçar’a gönderme: Oğluma bıraktıklarıma çökerler

Ece Erken, çocuğunun babası eski eşi Serkan Uçar’a gönderme yaptı. Demet Şener’in bir gönderisini alıntılayan Erken, eski eşini kastederek, "Oğluma bıraktıklarıma çökecekler var" dedi.

Bir dönemin en ünlü sunucularından Ece Erken, 2014'te Serkan Uçar'la hayatını birleştirmiş, Nisan 2015'te Eymen ismini verdikleri oğlunun doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

Aynı yıl boşanan Erken, velayeti kendisinde olan çocuğuna yıllardır kendisinin baktığını açıklamıştı. "Eymen'in masraflarını hep ben karşıladım" diyen ünlü isim, sosyal medya hesabından eski eşine tepki gösterdi.

"ÇÖKERLER"
Oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar ile 2015 yılında boşanan ve eski eşiyle sık sık sorun yaşayan Ece Erken, eski manken Demet Şener'in katıldığı bir yayında sarf ettiği sözlerini alıntılayarak göndermede bulundu.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay için dediği; "Ömer'in diş telini bile yaptırmadı" başlıklı haberi paylaşan sunucu, "Diş teli mi? Bana bir şey olsa benim oğluma bıraktıklarıma çökecekler var." mesajını yazdı.

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