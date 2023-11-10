Ece Erken’den eski eşi Serkan Uçar’a gönderme: Oğluma bıraktıklarıma çökerler

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay için dediği; "Ömer'in diş telini bile yaptırmadı" başlıklı haberi paylaşan sunucu, "Diş teli mi? Bana bir şey olsa benim oğluma bıraktıklarıma çökecekler var." mesajını yazdı.

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