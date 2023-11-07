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Özlem Savaş'tan İbrahim Büyükak'ı kızdıracak sözler: Bu işe yıllarını verenlere ayıp olmuyor mu?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.11.2023
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Özlem Savaş’tan İbrahim Büyükak’ı kızdıracak sözler: Bu işe yıllarını verenlere ayıp olmuyor mu?

Son olarak 'Canım Annem' dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Özlem Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İbrahim Büyükak'ın yazdığı ve baş rolünde oynadığı 'Mutluyuz' filminin yönetmen koltuğuna oturmasını eleştirdi.

Ünlü oyuncu Özlem Savaş, önceki yıllarda yaşadığı sıkıntılı süreçlerde sektöre küstüğünü dile getirmişti. Savaş, "Şehir tiyatrolarında ilk oyunumla kadroya alındım. Arkasından diziler ve filmler geldi. Fakat bazı yaşadığım özel durumlar ve karşıma çıkan kötü insanların bana kumpas kurduğunu fark edemedim" diye konuşmuştu.

Zor günleri geride bıraktığını ifade eden ünlü isim, oyunculuğuyla yeniden gündeme gelmek istediğini söyleyerek; "Çelik gibi oldum. Londra'da yaşam koçlarından eğitim aldım. Çok disiplinli yaşıyorum, spor yapıyorum. Oyunculuğumu konuşturmak istiyorum. Artık her şeyi daha ciddiye alıyorum" demişti.

"GÖRÜNCE KANAL DEĞİŞTİRİYORUM"

'Dizilere sosyal medyadaki takipçi sayısına göre oyuncu alındığı' iddiasıyla ilgili de konuşan oyuncu; "Yeni isimlerden takipçisi yüksek biri var ki görünce kanal değiştiriyorum. Dünyanın en yeteneksiz oyuncusu, nasıl oynuyor dizilerde? Ama sektör olarak umutluyum. Artık iyi oyuncuların dizileri tutuyor" ifadelerini kullanmıştı.

54 yaşındaki Özlem Savaş, İbrahim Büyükak'ın yazdığı ve baş rolünde oynadığı 'Mutluyuz' filminin yönetmen koltuğuna oturmasını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eleştirdi.

"YÖNETMENLİK KONUSU BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Yeni jenerasyonun her işi kendisinin yapmak istediğini söyleyen Savaş, "Yahu bunlar ne çabuk yönetmen oluyor; Hadi yazdın oynadın anladık da... Oyuncu bunlar ve gerektiğinde senaryo yazıyorlar tabi. Ama yönetmenlik konusu bambaşka bir şey. Bu kadar genç yaşlarda, eğitimini almadan her yazan, oynayan yönetmen olabiliyor mu gerçekten. Bu işe yıllarını verenlere ayıp olmuyor mu?" dedi.

30 yıldır bu sektörde olduğunu belirten oyuncu, "Doğu Demirkol mesela yaptığı proje çok güzeldi. Ancak çıkan iş başarılı olsa da Nuri Bilge Ceylan gibi örnekler varken bu kadar kolay yönetmenlik sıfatını almalarına şaşırıyorum" şeklinde konuştu.

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