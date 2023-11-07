Özlem Savaş’tan İbrahim Büyükak’ı kızdıracak sözler: Bu işe yıllarını verenlere ayıp olmuyor mu?

"GÖRÜNCE KANAL DEĞİŞTİRİYORUM"

'Dizilere sosyal medyadaki takipçi sayısına göre oyuncu alındığı' iddiasıyla ilgili de konuşan oyuncu; "Yeni isimlerden takipçisi yüksek biri var ki görünce kanal değiştiriyorum. Dünyanın en yeteneksiz oyuncusu, nasıl oynuyor dizilerde? Ama sektör olarak umutluyum. Artık iyi oyuncuların dizileri tutuyor" ifadelerini kullanmıştı.

54 yaşındaki Özlem Savaş, İbrahim Büyükak'ın yazdığı ve baş rolünde oynadığı 'Mutluyuz' filminin yönetmen koltuğuna oturmasını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eleştirdi.