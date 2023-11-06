Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman: Yenilmez olmadığımı hatırlatmak isterim!
Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, geçtiğimiz günlerde kendisini görüntülemeye çalışan bir hayranının cep telefonunu alıp yere fırlatmıştı. Hayranlarına karşı tavırlarıyla tepki toplayan oyuncu, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
İtalya'da bir dijital platformda yayınlanacak 'Viola' adlı dizi için kamera karşısına geçen Can Yaman, Instagram hesabından dizinin tanıtımını yayınladı. Yaman, tanıtım videosunun altına, geçen günlerde kendisini çekmeye çalışan bir hayranının telefonunu fırlatmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"BAZILARI BENİ KÖTÜ ADAM GÖSTERİYOR"
"Elimizden gelenin en iyisini yapmak için her gün çalışıyoruz. Bu nedenle sık sık strese giriyoruz. Hayranlarıma bazen vakit ayıramadığım için üzgünüm. Set gece 1'de bitiyor ve dışarıda resim için insanlar beni bekliyor. Yorgunum ve ertesi gün yine çok erken kalkıyorum, bu yüzden fotoğraf çekmek için duramıyorum ve sadece 'merhaba' diyorum. Bazıları beni kötü adam gibi gösteriyor. Gerçekten üzgünüm."
"GECE 4'TE YAYIYORUM"
Yeni dizisi için sıkı bir çalışma içinde olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, "Günün 24 saati enerji dolu bir çocuk olmadığımı ve yenilmez olmadığımı hatırlatmak isterim. Ara sıra bedenim acıdan titriyor ve sonraki günler için dinlenmeye ve konsantrasyona ihtiyacım oluyor. Set bitince iş orada bitmiyor, ertesi gün için çalışıyorum ve gece 4'te yatıyorum" ifadelerini kullandı.
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