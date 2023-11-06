Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman: Yenilmez olmadığımı hatırlatmak isterim!

"BAZILARI BENİ KÖTÜ ADAM GÖSTERİYOR"

"Elimizden gelenin en iyisini yapmak için her gün çalışıyoruz. Bu nedenle sık sık strese giriyoruz. Hayranlarıma bazen vakit ayıramadığım için üzgünüm. Set gece 1'de bitiyor ve dışarıda resim için insanlar beni bekliyor. Yorgunum ve ertesi gün yine çok erken kalkıyorum, bu yüzden fotoğraf çekmek için duramıyorum ve sadece 'merhaba' diyorum. Bazıları beni kötü adam gibi gösteriyor. Gerçekten üzgünüm."