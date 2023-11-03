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Dilan Polat ve Engin Polat'ın gözaltı videosuyla dalga geçmişti! Şarkıcı Banu Parlak da gözaltında!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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Dilan Polat ve Engin Polat’ın gözaltı videosuyla dalga geçmişti! Şarkıcı Banu Parlak da gözaltında!

Gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın görüntüleriyle dalga geçen fenomen şarkıcı Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'nda büyük bir şok yaşadı. Parlak'ın bir kooperatif dolandırıcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat ve eşi Engin Polat olayının ardından bir bir bomba gelişme daha yaşandı.

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasından açıklama yapmış ve "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullanmıştı. Kısa bir süre sonra da Banu Parlak'ın sahibi olduğu İstanbul Bahçeşehir'deki güzellik merkezi, iki kez silahlı saldırıya uğramıştı. Başına gelenlerden dolayı Polatları suçlayan Banu Parlak şikayetçi olmuştu...

KOOPERATİF DOLANDIRICILIĞI NEDNEİYLE BANU PARLAK'A GÖZALTI

Bu arada şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, bir kooperatif dolandırıcılığı soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Trabzon'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve Yol Kontrol Noktası'nda gözaltına alınan Banu Parlak, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

BANU PARLAK FIRSATI KAÇIRMADI

Ezeli rakip olan ve aralarından uzun zamandır sosyal medya üzerinden de devam eden bir hüsümetin olduğu bilinen Dilan Polat ile Banu Parlak son zamanlarda gündemden düşmüyor. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılmış ve son olarak gözaltına alınmışlardı. Banu Parlak, bu fırsatı da kaçırmadı ve Dilan Polat'ın gözaltı görüntülerini diline doladı...

Banu Parlak, son olarak Dilan Polat'ın kelepçeli görüntüsüyle dalga geçti ve taklit ettiği video paylaştı.

Banu Parlak bu paylaşımı sonrası ağır eleştirilerin odağı oldu.

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