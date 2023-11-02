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Haberler Magazin Haberleri CANLI İZLE ATV | 2 Kasım Perşembe Aldatmak 43. bölüm tamamını, full HD, kesintisiz, anlık TV izleme ekranı! Güzide'nin mutluluğu kısa sürecek!

CANLI İZLE ATV | 2 Kasım Perşembe Aldatmak 43. bölüm tamamını, full HD, kesintisiz, anlık TV izleme ekranı! Güzide'nin mutluluğu kısa sürecek!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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CANLI İZLE ATV | 2 Kasım Perşembe Aldatmak 43. bölüm tamamını, full HD, kesintisiz, anlık TV izleme ekranı! Güzide’nin mutluluğu kısa sürecek!

ATV ekranlarında büyük ilgi gören "Aldatmak" dizisinin 43. bölümü izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizi, usta oyuncuların performansları ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi deneyimli isimlerin paylaştığı dizi, her hafta yeni gelişmelerle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. İşte Aldatmak 43. bölüm tamamını, full HD, kesintisiz, anlık TV izleme ekranı...

ATV ekranlarında büyük ilgi gören "Aldatmak" dizisinin 43. bölümü izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizi, usta oyuncuların performansları ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi deneyimli isimlerin paylaştığı dizi, her hafta yeni gelişmelerle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. İşte Aldatmak 43. bölüm tamamını, full HD, kesintisiz, anlık TV izleme ekranı...

ALDATMAK 43. BÖLÜM İZLE!

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ALDATMAK 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İpek'in sözleriyle dehşete düşen Güzide, duyduklarına inanmak istemez. İçine düştüğü ikileme rağmen Güzide, Sezai ile ilişkisini bir adım öteye taşır.

Ne var ki İpek'in, Serra ve Azra ile planladığı korkunç tuzaktan habersizdir. Güzide'yi bu tuzağa karşı uyaran kişi beklenmedik bir isim olacaktır.

Kahraman ile yaşadığı yakınlaşmanın etkilerinden kurtulamayan Oylum, ne yapacağını ve ne hissedeceğini bilemez.

Duygularından daha fazla kaçamayan Kahraman'ın dünyası tepetaklak olmak üzeredir. Her şeyden habersiz halde makinelere bağlı yaşayan Behram'ın saldırganını bulmak konusunda ise, Kahraman'ı şok eden bir gelişme yaşanır.

Tarık'ın eziyetlerine daha fazla katlanamayan Yeşim, elindeki büyük kozu üçüncü bir kişiyle paylaşır.

Bu hamlesinin onun için bir güvence mi yoksa tehlike mi olacağı ise belli değildir. Güzide kendisine kurulan tuzaklardan kurtulabilecek mi?

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