Ateş Kuşları CANLI İZLE ATV | 3 Kasım Ateş Kuşları yeni bölüm tek part, tamamını, full HD, kesintisiz, şifresiz izleme ekranı! 29. Bölümde neler olacak?
Ateş Kuşları dizisi, izleyicileri ekran başına kilitleyen hikayesiyle her yeni bölümünde büyük bir merakla bekleniyor. İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı bu ATV yapımı dizi, son bölümde Kara'nın böbreğini Ali'nin vermesiyle ilişkilerin seyrini değiştirmişti. Şimdi izleyiciler, Ateş Kuşları'nın 29. bölümünde neler olacağını merakla bekliyorlar.İşte Ateş Kuşları yeni bölüm tek part, tamamını, full HD, kesintisiz, şifresiz izleme ekranı...
Ateş Kuşları, birbirinden yetenekli oyuncularıyla dikkat çeken ve ATV'nin cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelmiş bir dizi. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı gibi önemli isimleri bünyesinde bulunduran dizi, her hafta izleyicileri ekran başına çekmeyi başarıyor. Gülayşe ve Barbaros karakterlerinin yaşayacakları yeni gelişmeler, dizi severler tarafından merakla bekleniyor. İşte Ateş Kuşları 29. bölüm detaylar...
ATEŞ KUŞLARI CANLI İZLE EKRANI!
29. BÖLÜM ÖZETİ!
Çatal tam da suçlarının bedelini ödemek üzere hapishaneye düşmüşken beyninde bir pıhtı atması sonucunda demans olur ve evde bakıma muhtaç bir hastaya dönüşür. Çatal'ın hiçbir bedel ödemeden her şeyin unutmuş olması Barbar'ın dünyasını karartır.
Bu karanlık günlerde Köksüzler ve Gülayşe onu bir an olsun yalnız bırakmazlar ve yoluna ışık tutmaya çalışırlar. Peki Barbaros, Gülayşe'nin de desteğiyle, uğrunda sevdiği kızı terk ettiği muhtaç adama bakmayı kabul edecek mi?
Çatal tehdidinden de kurtulduklarına göre, artık Ali ve Mercan arasındaki tek engel kimliklerinin olmayışıdır. Ali, büyük aşkı Mercan için onu daha beş yaşındayken Çatal'a satan babasının peşine düşer.
Bu arayış Ali'ye geçmişin kapılarını aralar ancak orada hiç beklemediği şeyler bulacaktır!
Mercan herkesi affeden Gülayşe'yi şirkette basar ve ona onu yetiştiren ailesinin kim olduğunu hatırlatır. Hesaplaşma sonucu Gülayşe, Ateş Kuşlarını sonunda affedecek mi?
Köksüzler konakta yemeğe davet edilirler. Nazmiye kocasının katili Kara ve onun kardeşleriyle masada olmaktan nefret eder ve sofrada kavga çıkarır.
Ancak sokağın yetiştirdiği Mercan kavgada ondan biraz daha dişli çıkar. Boynu incinen Nazmiye, Mercan'dan intikamını nasıl alacak?
İmza atamasalar da Gülayşe "İyi günde kötü günde seninle" yeminini tutar. Anlaşılan dünya yıkılsa dahi hep aynı kalan bir şey var: O da Gülayşe ve Barbaros aşkı!
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- Ateş Kuşları CANLI İZLE ATV | 3 Kasım Ateş Kuşları yeni bölüm tek part, tamamını, full HD, kesintisiz, şifresiz izleme ekranı! 29. Bölümde neler olacak?
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