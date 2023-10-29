Yeşilçam’ın acı kaybı! Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk illüzyonist ve tiyatro oyuncusu Sermet Erkin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Cumhuriyetin 100. Yılına bastığı gün neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir sanatçıyı kaybettik.! Türk Tiyatro ve dublaj sanatının en uzun devri kapandı. Sanat hayatı en uzun sanatçımızı, değerli büyüğümüz Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ü biraz önce kaybettik. Cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlık Caminde öğle namazı sonrası kaldırılarak, aynı mezarlıkta babasının yanına defnedilecek. Türk tiyatrosunun ve sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.