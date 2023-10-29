100 yılın sporcuları Kim Milyoner Olmak İster’de
Kim Milyoner Olmak İster?, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir bölümle ekrana geliyor. Soruları, bu kez 2023 yılına damga vuran milli sporcularımız yanıtlayacak
ATV'DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümüne Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu
Zehra Güneş, serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturacaklar.
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