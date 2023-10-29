100 yılın sporcuları Kim Milyoner Olmak İster’de

Şahika, Buse ve Taha kazandıkları para ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Zehra ise Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağışlayacak.

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