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100 yılın sporcuları Kim Milyoner Olmak İster’de

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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100 yılın sporcuları Kim Milyoner Olmak İster’de

Kim Milyoner Olmak İster?, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir bölümle ekrana geliyor. Soruları, bu kez 2023 yılına damga vuran milli sporcularımız yanıtlayacak

ATV'DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümüne Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu

Zehra Güneş, serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturacaklar.

Şahika, Buse ve Taha kazandıkları para ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Zehra ise Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağışlayacak.

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