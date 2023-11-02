Demet Akalın'dan şaşırtan itiraf: “İnsanlar hoşlanmadı”
Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın, Ankara konserinde ilginç bir itirafta bulundu. 1 ay önce çıkardığı yeni şarkısı hakkında konuşan Akalın, "Yazın ful çalıştığım için şarkı yaz sonuna kaldı. Son şarkımdan insanlar hoşlanmadı." dedi.
Pop müziğin ünlü ismi Demet Akalın Başkent İnşaat firmasının Ankara'da bir lansmanda sahneye çıktı. Hayat arkadaşı Okan Kurt'un da Dj'lik yaptığı etkinlikte Akalın, muhteşem bir konser verdi. Akalın konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken ilginç bir itirafta bulundu.
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