Demet Akalın’dan şaşırtan itiraf: “İnsanlar hoşlanmadı”









1 ay önce çıkardığı yeni şarkısı 'Bana Yolla' için, "Yazın ful çalıştığım için şarkı yaz sonuna kaldı. Zaten insanlar da hoşlanmadı ve bana yakışmadı" diyen Akalın samimi sözleriyle dikkat çekti.

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