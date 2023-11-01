CANLI İZLE ATV | 1 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm tek part, kesintisiz, full HD, anlık, şifresiz izleme ekranı! 134. Bölüm de neler olacak?

Kuruluş Osman dizisi, her hafta olduğu gibi bu sefer de izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un bulunduğu bu reyting rekortmeni yapım, 1 Kasım Çarşamba akşamı izleyicilerle buluştu. Dizinin son bölümünde Yenişehir'e Üstad Gera'nın gelişi büyük bir heyecan yarattı, aynı zamanda Orhan Bey'in Moğol kılığına girerek Mehmet Bey'i vurması sürpriz bir gelişmeydi. Osman Bey'in Lefke Kalesi'ni Yakup Bey'den alıp almayacağı ise merakla bekleniyor. İşte 134. bölüme dair merak edilenler...

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