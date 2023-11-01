CANLI İZLE ATV | 1 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm tek part, kesintisiz, full HD, anlık, şifresiz izleme ekranı! 134. Bölüm de neler olacak?
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 134. bölümüyle heyecanla beklenen anları izleyicileriyle buluşturdu. Bu dizi, tarihi bir atmosferde geçen destansı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. 134. bölümü izlemek isteyenler, "Kuruluş Osman 134. bölüm full izle" "Kuruluş Osman yeni bölüm izle" gibi sorgularla arama motorlarında dizinin son bölümünü bulmaya çalışıyorlar. İşte Kuruluş Osman 1 Kasım Çarşamba yeni bölüm canlı izleme ekranı...
Kuruluş Osman dizisi, her hafta olduğu gibi bu sefer de izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un bulunduğu bu reyting rekortmeni yapım, 1 Kasım Çarşamba akşamı izleyicilerle buluştu. Dizinin son bölümünde Yenişehir'e Üstad Gera'nın gelişi büyük bir heyecan yarattı, aynı zamanda Orhan Bey'in Moğol kılığına girerek Mehmet Bey'i vurması sürpriz bir gelişmeydi. Osman Bey'in Lefke Kalesi'ni Yakup Bey'den alıp almayacağı ise merakla bekleniyor. İşte 134. bölüme dair merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!
134. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmiştir. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler. Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?
Uçlar'ın yeni düşmanı: Üstad Gera! Uçlar'a yeni bir düşman gelir. Bu Vasilis'in üstadı, Üstad Gera'dır. Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Fakat Üstad Gera kimliğini gizler. Tüccar olarak karşısına çıkar Osman Bey'in. Osman Bey onu Yenişehir'e davet eder. Osman Bey, Gera'dan şüphelenmiş midir?
Boran Bey'in akıbeti ne olacak? Üstad Gera'nın gelişiyle Uçlar iyice karışacaktır. Üstad Gera hamlesine derhal başlar. Osman'ın en güvendiği adamını en güvendiği yerde öldüreceklerdir. Vasilis, Boran'ı öldürebilecek midir?
Malhun Hatun'un oyunu! Malhun Hatun, Saadet Hatun'un kendisine diş bilediğinin farkındadır. Ona büyük bir oyun oynayacaktır. Malhun Hatun'un oyunu ne olacaktır?
Orhan Bey, Mehmet Bey'i vuruyor! Orhan Bey hazineyi almak için bambaşka bir oyun kurmuş, Moğol kılığına bürünmüştür. Orhan Bey hazineyi alır fakat Mehmet Bey'i vurmuştur. Mehmet Bey'in akıbeti nasıl olacaktır?
Osman Bey'in cevabı ne olacak? Yakup Bey ve Osman Bey yeniden karşı karşıyadır. Yakup Bey Osman Bey'den son kez biat ister. Osman Bey ne cevap verecektir?
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- CANLI İZLE ATV | 1 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm tek part, kesintisiz, full HD, anlık, şifresiz izleme ekranı! 134. Bölüm de neler olacak?
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