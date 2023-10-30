CANLI İZLE | ATV Safir 9. bölüm 30 Ekim tek parça, full HD, 4K, kesintisiz, anlık, şifresiz izle! Gerçekleri öğrenen Feraye, Yaman'a dönecek mi?
ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Safir, 30 Ekim 2023 Pazartesi akşamı dokunaklı hikayesiyle 9. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Dizide, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İlhan Şen, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş gibi önemli isimler bir araya geliyor. Dram türündeki bu yapım, duygusal sahneleriyle seyircileri etkilemeye devam ediyor. Dizinin seveleri arama motorlarında "ATV Safir 9. bölüm 30 Ekim tek parça, full HD, 4K, kesintisiz, anlık, şifresiz izle" aramalarına başladı. İşte Safir canlı ekranı...
ATV'nin her Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşturduğu dizisi Safir, 30 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümüyle takipçilerinin dikkatini çekti. Yeni bölümde, karakterler arasındaki gerilim ve tehlike daha da artıyor. Vural'ın Ateş'e yönelik tehlikeli planları, diziye heyecan katarken, Gülfem'in bu olaylar karşısındaki kararlı tavrı merak uyandırıyor. Safir 9. bölümü izlemek isteyenler için canlı ekranını haberimize ekledik. İşte ATV ekranı üzerinden canlı olarak full HD, tek parça ve kesintisiz Safir 9. bölüm ekranı...
SAFİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ATV'nin sevilen dizisi Safir her pazartesi saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.
📺SAFİR ATV 30 EKİM CANLI BÖLÜM İZLE
9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mektubu okuyup Yaman'la ilgili tüm gerçeği öğrenen Feraye şimdi ne yapacak? Koşa koşa Yaman'a gidip kendiyle ilgili gerçekleri de anlatacak mı yoksa Yaman'ın iyiliği için susacak mı?
Öte tarafta Sarp'ın Vural'ı ortadan kaldırma teklifine tamam diyen Okan'ın aklı karışık, içi rahat değildir. Abisini bu işbirliğine nasıl ikna edeceğini düşünmektedir. Cemile ise Sarp mevzusundan dolayı kendini sıkışmış hissetmektedir.
Ateş'e kurduğu kumpas başarısız olan Vural vazgeçmeyip Ateş'e bu kez daha tehlikeli bir oyun kuracak. Acaba Ateş'in başını derde sokmayı başaracak mı? Yoksa Gülfem'in "Bade'nin kızın olmadığını biliyorum" tehdidiyle vaz mı geçecektir? Gülfem'in ve Ömer'in üstüne gelmesiyle iyice hırslanan Aleyna bir plan yapar. Cemile kızının planını öğrendiğinde iş işten geçmiştir.
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