Haluk Bilginer ve Angelina Jolie sete çıktı! “Maria” setinden ilk kareler geldi

Film, ünlü sopranonun 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak. New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis'in uzun süreli metresi oldu.

Jackie Kennedy'nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977'de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü.