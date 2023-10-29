Haluk Bilginer ve Angelina Jolie sete çıktı! “Maria” setinden ilk kareler geldi
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ile Türk sinemasının efsane ismi Haluk Bilginer’in başrolünü paylaştığı “Maria” filminin setinden ilk kareler geldi.
Haluk Bilginer, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşıyor. Merakla beklenen filmin çekimleri 8 hafta sürecek.
Çekimler Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da yapılacak. Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Çekimleri devam eden filmden kareler de gelmeye başladı.
Film, ünlü sopranonun 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak. New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis'in uzun süreli metresi oldu.
Jackie Kennedy'nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977'de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü.
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