Friends'in Chandler'i Matthew Perry ölü bulundu
Bir dönem dünyanın en popüler dizilerinden olan Friends'in başrol oyuncularından Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti. ABD basını yıldız ismin evindeki jakuzide ölü bulunduğunu bildirirken, yıldız ismin kalp krizi nedeniyle ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Amerikan basını 54 yaşındaki yıldızın evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı. Matthew Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor.
GEÇMİŞTE ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI İÇİN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı. Amerikan yapımı Friends dizisi 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında ve hala popüler.
Friends dizisinin yapımcısı Warner Bros'tan yapılan açıklamada, "Onun komedi dehasının etkisi dünyanın dört bir yanında hissedildi ve mirası pek çok kişinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Bugün yürek parçalayıcı bir gün ve ailesine, sevdiklerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz." denildi.
Matthew Perry, Growing Pains, Beverly Hills 90210 ve Dream On'daki küçük rollerin ardından Friends'te alaycı ve nevrotik Chandler Bing rolünü üstlendi. New York'ta yaşayan altı arkadaşı konu alan komedi kısa sürede bir fenomene dönüşerek birden fazla Emmy ödülü kazandı ve rekor izlenme oranlarına ulaştı.
Dizinin 2004'teki final bölümü ABD'de 52 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak 2000'li yılların en çok izlenen TV dizisi bölümü olmuştu. Matthew Perry, Friends dizisiyle yakaladığı şöhretin ardından uzun süre alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş ve bu sıkıntılarıyla ilgili samimi açılamalar yapmıştı.
OH, ETRAFTA DÖNEN ILIK SU SENİ İYİ HİSSETTİRİYOR MU? BEN MATTMAN
Aktörün yakın çevresi onun son zamanlarda bu alışkanlıklarından uzaklaştığı ve iyi durumda olduğunu ifade ettiler. Perry'nin Friends dizisinden ve başka projelerde birlikte çalıştığı arkadaşları büyük bir şok yaşıyor. Öte yandan yıldız oyuncunun son Instagram gönderisinde de evindeki jakuzide çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı ve altına "Oh, etrafta dönen ılık su seni iyi hissettiriyor mu? Ben Mattman'" yazdığı ortaya çıktı.
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