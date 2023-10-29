Friends’in Chandler’i Matthew Perry ölü bulundu

OH, ETRAFTA DÖNEN ILIK SU SENİ İYİ HİSSETTİRİYOR MU? BEN MATTMAN

Aktörün yakın çevresi onun son zamanlarda bu alışkanlıklarından uzaklaştığı ve iyi durumda olduğunu ifade ettiler. Perry'nin Friends dizisinden ve başka projelerde birlikte çalıştığı arkadaşları büyük bir şok yaşıyor. Öte yandan yıldız oyuncunun son Instagram gönderisinde de evindeki jakuzide çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı ve altına "Oh, etrafta dönen ılık su seni iyi hissettiriyor mu? Ben Mattman'" yazdığı ortaya çıktı.