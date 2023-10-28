Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i gerçeği ilk kez açıkladı! 5-6 bölüm oynadıktan sonra...

Kurtlar Vadisi'nin başarılı ve karizmatik karakteri Doğu Bey'i canlandıran Altan Akışık, yıllar sonra karakterine ve diziye dair önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncu diziye katılma sürecini anlatırken bu deneyimin kariyerindeki dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Altan Akışık yıllar sonra ilk kez Kurtlar Vadisi'ne katılma sürecini ve dizi bittikten sonra Doğu Bey karakterinin izleyicilerdeki karşılığını nasıl gördüğünü verdiği bir röportajda anlattı.