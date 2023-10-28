Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i gerçeği ilk kez açıkladı! 5-6 bölüm oynadıktan sonra...
Kurtlar Vadisi yıllar geçse de hala hafızalardan silinmeyen karakterleriyle gündemden düşmüyor. Bu efsane dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Doğu Bey'i canlandıran usta oyuncu Altan Akışık, 20 yıl sonra sürpriz bir şekilde diziye dair önemli itiraflarda bulundu. 2003-2005 yılları arasında ekrana gelen ve büyük bir hayran kitlesi edinen Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i, izleyicileri büyülemişti. Ancak Altan Akışık'ın diziye katılma hikayesi ve karakterle ilgili detaylar yıllardır merak ediliyordu. Şimdi ise bu sırlar gün yüzüne çıktı.
Kurtlar Vadisi'nin başarılı ve karizmatik karakteri Doğu Bey'i canlandıran Altan Akışık, yıllar sonra karakterine ve diziye dair önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncu diziye katılma sürecini anlatırken bu deneyimin kariyerindeki dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Altan Akışık yıllar sonra ilk kez Kurtlar Vadisi'ne katılma sürecini ve dizi bittikten sonra Doğu Bey karakterinin izleyicilerdeki karşılığını nasıl gördüğünü verdiği bir röportajda anlattı.
DİZİYE NASIL KATILDI?
Altan Akışık diziye katılış süreciyle ilgili "Diziye Osman Sınav yapımcıyken katıldım. Osman Sınav'ı eskiden beri tanırım.
Beni görüşmeye çağırdı ve diziye böyle bir karakter ekleyeceğini söyledi. Bu karakteri canlandırmanı istiyorum diyerek teklif sundu. Kabul ettim" sözlerini kullandı.
"HER BÖLÜMDE YER ALACAKTI"
Akışık sözlerine "Hatta Osman Sınav bu karakteri daha sık kullanacağını söyledi.
Bir iki hafta sonra her bölümde yer alacak bir karakter olacağını belirtti. Fakat öyle olmadı." şeklinde devam etti.
"5-6 BÖLÜM SONRA..."
Usta oyuncu ayrıca ilk sezon hakkında "Onun dizide olduğu süreçte dizide sokaktan anlatımlar vardı. Doğu Bey yani dizinin ağır tarafına pek dönmediler 5-6 ya da 7 bölüm oynadıktan sonra sezon bitti." şeklinde konuştu.
Böylece ilk sezondaki 5-6 bölümün ardından asıl Doğu Bey karakterinin ortaya çıkmış olduğu öğrenildi.
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