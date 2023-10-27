Türkan Şoray evini Türk bayraklarıyla donattı! “Cumhuriyet çok yaşa"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm yurtta büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanıyor. Sanat camiasının sevilen isimleri de Cumhuriyetimizin 100. yılında yaptıkları paylaşımlarla bu coşkuya katılmayı ihmal etmiyor. Bu isimlerden biri de Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray oldu.