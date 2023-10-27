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Türkan Şoray evini Türk bayraklarıyla donattı! “Cumhuriyet çok yaşa"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.10.2023
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Türkan Şoray evini Türk bayraklarıyla donattı! “Cumhuriyet çok yaşa

Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Usta oyuncu son olarak evinin balkonundan takipçilerine seslendi. "Bayraklarımızı asalım. Cumhuriyet çok yaşa!" diyen Türkan Şoray evini Türk bayraklarıyla donattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm yurtta büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanıyor. Sanat camiasının sevilen isimleri de Cumhuriyetimizin 100. yılında yaptıkları paylaşımlarla bu coşkuya katılmayı ihmal etmiyor. Bu isimlerden biri de Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray oldu.

Türkan Şoray son olarak evinin balkonundan takipçilerine seslendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için evini Türk bayraklarıyla donatan Şoray, "Bayraklarımızı asalım. Cumhuriyet çok yaşa!" dedi.

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