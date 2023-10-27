Şarkıcı Emirkan saldırıya uğradı! Ameliyata alınacak

"OMZUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ"

Aradan geçen belli bir sürenin ardından iddiya göre Fatih isimli şahıs hiçbir şey söylemeden Emirkan'ın üzerine doğru gelerek yüzünün sağ tarafına yumruk attı. Yere düşen şarkıcı çevredekilerin de yardımıyla Florya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından Emirkan'ın omzunda kırıklar tespit edildi ve ameliyata alınacağı duyuruldu. Şarkıcı Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği'ne Fatih Mehmet Ö. ve onu azmettirdiğini düşündüğü Yeşim Y. hakkında şikayetçi oldu. Öte yandan şarkıcının avukatı Gül Efetürk de, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.