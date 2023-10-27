Derya Uluğ’dan iddialı sözler: Beni gören herkes ağladı









Enteresan bir duyguymuş. Bana da prova oldu" dedi. "Klip çekimi oldu ama düğün çekimi ne zaman olacak?" sorusuna ise Uluğ, "En hayırlı olduğu an da olur o da inşallah" şeklinde konuştu.

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