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Derya Uluğ'dan iddialı sözler: Beni gören herkes ağladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.10.2023
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Derya Uluğ’dan iddialı sözler: Beni gören herkes ağladı

Derya Uluğ, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının, "Asil Gök ile 'Yansıma' şarkısına çektiğiniz klipte gelinlik giydiniz. Neler hissettiniz o an?" sorusuna ünlü şarkıcı, "İlk kez gelinlik giydim. Provada beni görünce herkes ağladı, ben de kendimi gelinlik ile görünce ağladım." dedi.

31 Ekim'de vereceği Harbiye Açıkhava konserinin hazırlıkları devam eden Derya Uluğ, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Uluğ, "İlk Harbiye konserim. Son provaları ve son toplantıları yaptık. Yaklaşık 3 aydır hazırlanıyoruz.



İddialı bir şeyler hazırladık. İnşallah güzel olacak" ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının, "Asil Gök ile 'Yansıma' şarkısına çektiğiniz klipte gelinlik giydiniz. Neler hissettiniz o an?" sorusuna ünlü şarkıcı, "İlk kez gelinlik giydim. Provada beni görünce herkes ağladı, ben de kendimi gelinlik ile görünce ağladım.





Enteresan bir duyguymuş. Bana da prova oldu" dedi. "Klip çekimi oldu ama düğün çekimi ne zaman olacak?" sorusuna ise Uluğ, "En hayırlı olduğu an da olur o da inşallah" şeklinde konuştu.

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