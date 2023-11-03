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Yalı Çapkını CANLI İZLE | 3 Kasım Cuma Yalı Çapkını 44. bölüm tek part, tamamı, full HD, kesintisiz, donmadan izleme ekranı! Seyran ve Suna karşı karşıya!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Yalı Çapkını CANLI İZLE | 3 Kasım Cuma Yalı Çapkını 44. bölüm tek part, tamamı, full HD, kesintisiz, donmadan izleme ekranı! Seyran ve Suna karşı karşıya!

Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı sürükleyici bir hikayeye sahip. Dizi severler, bu heyecan dolu yapımın 44. bölümünü büyük bir merakla bekliyor. Yalı Çapkını'nın yeni bölümü, 3 Kasım Cuma günü ekrana gelecek ve izleyicilere sürprizlerle dolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İşte Yalı Çapkını 44. bölüm tek part, tamamı, full HD, kesintisiz, donmadan izleme ekranı...

Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı sürükleyici bir hikayeye sahip. Dizi severler, bu heyecan dolu yapımın 44. bölümünü büyük bir merakla bekliyor. Yalı Çapkını'nın yeni bölümü, 3 Kasım Cuma günü ekrana gelecek ve izleyicilere sürprizlerle dolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İşte Yalı Çapkını 44. bölüm tek part, tamamı, full HD, kesintisiz, donmadan izleme ekranı...

YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını dizisinin 43. bölümü saat 20.00'da Star Tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır. Diziyi anlık olarak takip etmek isteyen izleyiciler STAR tv canlı üzerinden seyredebilirler.

YALI ÇAPKINI 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan'ın anlattıkları üzerine Ferit'le yüzleşen Seyran allak bullak olur. Ferit ise Seyran'a tüm gerçekleri anlatır. Suna ve Kaya'yı öpüşürken yakalayan Kazım küplere biner ve acısını ikisinden de çıkarır. Olayları eve döndüklerinde öğrenen Seyran ve Ferit, Suna ile Kaya arasında işlerin bu kadar hızlı ilerlemesine anlam veremezler. Kaya ise Suna ile evlenmek istediğini söyler.

Seyran, İfakat'i suçlarken, Ferit Suna'ya kızar. Abidin'e gerçekleri kendisi anlatmak isteyen Ferit onu da alıp dışarı çıkar ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşır. Pelin ve Zerrin ise Şehmuz'un evine giderler ve planlarının ilk adımını uygulamaya koyarlar. Öte yandan Nükhet, Sultan'la geriden çevirdiği işleri ilerletip, İfakat'i git gide köşeye sıkıştırırken, hesaba katmadığı bir detay vardır.


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