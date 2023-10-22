"Rüzgar Gibi Geçti filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanan kadın oyuncu Hattie McDaniel, 1940'taki ödül töreninde neden oyuncu kadrosundan ayrı, solunun arka tarafında oturtulmuştu?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Rüzgar Gibi Geçti filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanan kadın oyuncu Hattie McDaniel, 1940'taki ödül töreninde neden oyuncu kadrosundan ayrı, solunun arka tarafında oturtulmuştu?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?