Rüzgar Gibi Geçti filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanan kadın oyuncu Hattie McDaniel, 1940'taki ödül töreninde neden oyuncu kadrosundan ayrı, solunun arka tarafında oturtulmuştu?
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Rüzgar Gibi Geçti filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanan kadın oyuncu Hattie McDaniel, 1940'taki ödül töreninde neden oyuncu kadrosundan ayrı, solunun arka tarafında oturtulmuştu?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorusunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...
"Rüzgar Gibi Geçti filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanan kadın oyuncu Hattie McDaniel, 1940'taki ödül töreninde neden oyuncu kadrosundan ayrı, solunun arka tarafında oturtulmuştu?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Rüzgar Gibi Geçti filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanan kadın oyuncu Hattie McDaniel, 1940'taki ödül töreninde neden oyuncu kadrosundan ayrı, solunun arka tarafında oturtulmuştu?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?
SORU:Rüzgar Gibi Geçti filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanan kadın oyuncu Hattie McDaniel, 1940'taki ödül töreninde neden oyuncu kadrosundan ayrı, solunun arka tarafında oturtulmuştu?
A:Cezaevinden izinli geldiği için
B:Bulaşıcı hastalığı olduğu için
C:Clark Gable'a küstüğü için
D:Afrika kökenli olduğu için
CEVAP:D
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