İranlı yönetmen Dariush Mehrjui ve eşi evinde öldürüldü
İranlı film yönetmeni Dariush Mehrjui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, Tahran'daki evlerinde kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından bıçaklı saldırıda öldürüldü.
İran sinemasının dünyaca ünlü yönetmenlerinden Dariush Mehrjui ile oyuncu eşi Vehideh Mohammadifar, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.
83 yaşındaki Mehrjui, 1970'lerin başında İran sinemasında yeni dalganın başlamasına vesile olan filmleriyle tanınıyordu. İkinci uzun metrajlı filmi 'The Cow', 1971'de Venedik Film Festivali'nde FIPRESCI Uluslararası Film Eleştirmenleri Ödülü'nü kazandı.
Mehrjui, 2002'de 'To Stay Alive' ile Cannes'da 'Belirli Bir Bakış Ödülü', 1998'de Chicago Film Festivali'nde 'The Pear Tree' ile 'Gümüş Hugo ödülü' ve 'Sara' filmi ile 1993 San Sebastian Film Festivali'nde ödül aldı.
Çoğu İranlı yönetmen gibi Mehrjui de kariyeri boyunca devlet sansürüyle mücadele etti ancak Tahran'ın İslami rejimini en açık sözlü eleştirenlerden biriydi. Geçen yıl, son filmi 'A Minor'un yasaklanması nedeniyle hükümeti eleştiren bir video yayınladı.
İran'ın devlet haber ajansı IRNA, yetkililerin cinayetleri araştırdığını ancak sebebiyle ilgili bir açıklama yapmadığını duyurdu. Vahideh Mohammadifar, geçen günlerde sosyal medyadan bıçaklanma tehdidiyle ilgili paylaşım yapmıştı.
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