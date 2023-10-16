İranlı yönetmen Dariush Mehrjui ve eşi evinde öldürüldü

Çoğu İranlı yönetmen gibi Mehrjui de kariyeri boyunca devlet sansürüyle mücadele etti ancak Tahran'ın İslami rejimini en açık sözlü eleştirenlerden biriydi. Geçen yıl, son filmi 'A Minor'un yasaklanması nedeniyle hükümeti eleştiren bir video yayınladı.