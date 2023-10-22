22 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri 1956'da açılan Seyhan Barajı'nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir?

1956'da açılan Seyhan Barajı'nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
ABONE OL
1956’da açılan Seyhan Barajı’nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "1956'da açılan Seyhan Barajı'nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"1956'da açılan Seyhan Barajı'nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "1956'da açılan Seyhan Barajı'nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:1956'da açılan Seyhan Barajı'nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir?

A:Necmettin Erbakan

B:Süleyman Demirel

C:Bülent Ecevit

D:Turgut Özal

CEVAP:B

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA