"1956'da açılan Seyhan Barajı'nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "1956'da açılan Seyhan Barajı'nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?