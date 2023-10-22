"Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?" sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?" sorusunun cevabı...