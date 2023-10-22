22 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?

Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
ABONE OL
Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?" sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?" sorusunun cevabı...

SORU:Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?

A:Asır iki, yıl üç

B:Yıl dört, ay beş

C:Ay altı, hafta yedi

D:Hafta sekiz, gün dokuz

CEVAP:D

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA