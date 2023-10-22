Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?
MAGAZİN ahaber.com.tr
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.
"Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?" sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?" sorusunun cevabı...
SORU:Hangisi Türkçe sözlüklerde yer alan bir deyimdir?
A:Asır iki, yıl üç
B:Yıl dört, ay beş
C:Ay altı, hafta yedi
D:Hafta sekiz, gün dokuz
CEVAP:D
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