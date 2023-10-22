ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Hangi adla bilinen bir hayvan türü vardır?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorusunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...