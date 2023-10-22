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Hangi adla bilinen bir hayvan türü vardır?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
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Hangi adla bilinen bir hayvan türü vardır?

"Hangi adla bilinen bir hayvan türü vardır?” sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Hangi adla bilinen bir hayvan türü vardır?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Hangi adla bilinen bir hayvan türü vardır?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorusunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

SORU:Hangi adla bilinen bir hayvan türü vardır?

A: Spet kulaklı maymun

B:Şişe burunluı yunus

C:Rustik kanatlı akbaba

D:Bardak gözlü baykuş

CEVAP:B

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