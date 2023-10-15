Lüks karavanını paylaşan Bergüzar Korel sosyal medyanın diline düştü! "Evet hayat sana zor"
Hayatın ve oyunculuğun zorluklarından dem vuran ünlü oyuncu Bergüzar Korel, setteki lüks karavanından kareler paylaştı. Görenler, “Ne zor hayat ama” yorumlarında bulundu...
Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla beraber Londra'ya taşınan Bergüzar Korel, 7 yılın ardından yeni dizisi için tekrar setlere dönmüştü. Yoğun iş temposu ve mesleğinin zorluklarından bahseden bir paylaşım yapan Korel'e eleştiri yağmıştı.
Gelen eleştiriler sonrası sosyal medya paylaşımlarına devam eden Korel, sette karavanının içinden bir kare paylaştı.
10 NUMARA 5 YILDIZ
Korel, bu kez lüks karavanını gösterip yaptığı işin avantajlarını sergiledi. Karavanı adeta 5 yıldızlı otel gibi olan Korel'e yorumlarda peş peşe geldi. Oldukça modern döşenmiş ve bol ışıklandırmalı karavan, kullanıcıların gözünden kaçmadı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman?
- 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla! Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lise mezunu personel alıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi
- Bedava doğalgaz son durum ne? 25 metreküp doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz, kampanya hangi tarihe kadar devam edecek?
- Kimler 5.000 TL ikramiye alacak? Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Dul ve yetim maaşı, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, şeref aylığı, gazi...
- TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle
- Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...
- DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...
- Duşakabin temizliğini saniyeler içinde yapacak doğal formül! Kireç ve su lekelerine zahmetsiz elveda deyin!
- Galatasaray bulmacası | En keskin taraftarlar dahi bulamıyor! Ronaldo ve Ronaldinho'nun arasından Icardi'yi 30 saniyede bul!
- Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...