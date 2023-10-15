Lüks karavanını paylaşan Bergüzar Korel sosyal medyanın diline düştü! "Evet hayat sana zor"









Oyuncunun takipçileri, "5 yıldızlı karavan", "Bir karar ver bu meslek zor mu, lüks mü?", "Evet hayat sana zor", "Karavan da karavan hani", "Ne zor hayatlar aman Allah'ım" yorumlarıyla Korel'e gönderme yaptı.

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