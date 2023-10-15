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Lüks karavanını paylaşan Bergüzar Korel sosyal medyanın diline düştü! "Evet hayat sana zor"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.10.2023
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Lüks karavanını paylaşan Bergüzar Korel sosyal medyanın diline düştü! Evet hayat sana zor

Hayatın ve oyunculuğun zorluklarından dem vuran ünlü oyuncu Bergüzar Korel, setteki lüks karavanından kareler paylaştı. Görenler, “Ne zor hayat ama” yorumlarında bulundu...

Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla beraber Londra'ya taşınan Bergüzar Korel, 7 yılın ardından yeni dizisi için tekrar setlere dönmüştü. Yoğun iş temposu ve mesleğinin zorluklarından bahseden bir paylaşım yapan Korel'e eleştiri yağmıştı.





Gelen eleştiriler sonrası sosyal medya paylaşımlarına devam eden Korel, sette karavanının içinden bir kare paylaştı.

10 NUMARA 5 YILDIZ
Korel, bu kez lüks karavanını gösterip yaptığı işin avantajlarını sergiledi. Karavanı adeta 5 yıldızlı otel gibi olan Korel'e yorumlarda peş peşe geldi. Oldukça modern döşenmiş ve bol ışıklandırmalı karavan, kullanıcıların gözünden kaçmadı.





Oyuncunun takipçileri, "5 yıldızlı karavan", "Bir karar ver bu meslek zor mu, lüks mü?", "Evet hayat sana zor", "Karavan da karavan hani", "Ne zor hayatlar aman Allah'ım" yorumlarıyla Korel'e gönderme yaptı.

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