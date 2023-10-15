Bensu Soral ve Hakan Baş çıkan haberlere isyan etti! “Bunlar nereden çıkıyor”
Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral ve Hakan Baş, uzun bir aradan sonra Edis konserinde görüntülendi. Yeniden ayrılık haberleriyle gündeme gelen Soral, iddialara isyan etti. “Bu tip söylentilerin neden çıktığını biz de bilmiyoruz. Çok güzel, iyi giden bir ilişkimiz var. Umarım böyle haberler çıkmaz artık” ifadelerini kullandı.
2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. 2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.
Hakan Baş, sözlerine; "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" diye devam etmişti.
BUZLAR ERİDİ
Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, 2022'yi Paris'te karşılamıştı. Soral, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.
EDİS'İ DİNLEMEYE GİTTİLER
Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, önceki akşam Edis konserine gitti. Geçtiğimiz yıl evliliklerindeki krizi atlatan ikiliden Soral, ayrılık iddialarının zaman zaman yeniden gündeme gelmesine isyan etti.
Soral, "Bu tip söylentilerin neden çıktığını biz de bilmiyoruz. Çok güzel, iyi giden bir ilişkimiz var. Umarım böyle haberler çıkmaz artık" dedi.
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