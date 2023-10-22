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2012'de Zac adlı bir papağan 1 dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness dünya rekoruna girmiştir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
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2012’de Zac adlı bir papağan 1 dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness dünya rekoruna girmiştir?

“2012'de Zac adlı bir papağan 1 dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness dünya rekoruna girmiştir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "2012'de Zac adlı bir papağan 1 dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness dünya rekoruna girmiştir?" sorusunun cevabı...

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''2012'de Zac adlı bir papağan 1 dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness dünya rekoruna girmiştir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

SORU:2012'de Zac adlı bir papağan 1 dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness dünya rekoruna girmiştir?

A:15

B:35

C:55

D:75

CEVAP:B

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