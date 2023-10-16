Ümit Besen'i duygulandıran sürpriz! Sahnede gözyaşlarına hakim olamadı
Usta sanatçı Ümit Besen, 68'nci yaşını Kıbrıs'ta sahnede kutladı. 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı "Kızlarımla beraber yemek yemek ve dans etmek istiyorum" paylaşımı sonrası çocukları sürpriz yaptı. Besen sahnede duygusal anlar yaşadı.
Usta sanatçı Ümit Besen, 68. yaşına Kıbrıs'ta 'merhaba' dedi. Kızları, babalarının 3 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı "Kızlarımla beraber yemek yemek ve dans etmek istiyorum" paylaşımı üzerine Ankara, İzmir ve Bodrum'dan uçakla Kıbrıs'a geldi. Babalarına doğum günü süprizi yaptı. Duygu dolu anlar yaşandı.
AKİF'İ KISKANÇLIK TUTTU
Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 100. Bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 100. Bölümde neler yaşandı? Berk, sonunda gerçekleri öğrendi! Lidya ve Sarp, Ömer ile Süsen'i ayırmak için iş birliği yaparlar. Aybike ve Berk ayrılık acısı çekmektedir. Akif ve Yaman ortaklığında restoran açılışı gerçekleşir. Mahir açılışta sahne alır. Şevval de Yaman'ın açılışına gelir. Melis, Mahir'i tavlayabilmek için Tolga'dan yardım ister. Süreyya'yı beğenen Akif ise onun Yaman ile yakınlaşmasını kıskanır. Şengül ise sonunda kayınvalidesinin tüm yalanlarını ortaya çıkartır.
MUHTEŞEM KONSER
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam bir firmanın düzenlediği yaz konserleri kapsamında Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Evgin, Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendirdi.
İKİ DEV İSİM AYNI SAHNEDE!
İstanbul'da bir mekan önceki akşam müziğin dev ismi İbrahim Tatlıses'i sahnesinde ağırladı. Tatlıses'i hayranlarının yanı sıra sanatçı dostu Cengiz Kurtoğlu da yalnız bırakmadı. Kurtoğlu, sürpriziyle alkış yağmuruna tutuldu. "Yorgun Yıllarım" parçasını seslendiren ikili düetleriyle eğlenceyi ikiye katladı.
DURU GÜZEL
Ünlü oyuncu Selin Demiratar, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Şık AVM stili ve duru güzelliği ise gözlerden kaçmadı.
GÖZ KAMAŞTIRDI
Güzel şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Meydan katını dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz kamaştıran şarkıcı, AVM'de giyim ve kozmetik mağazalarını tek tek gezmeyi ihmal etmedi.
HAFTA SONU GEZMESİ
Ekranların güzel ve başarılı sunucusu Esra Erol, geçtiğimiz gün bir AVM'deydi. Tek başına alışverişe çıkan başarılı sunucu, bir mağazada kışlık yeni sezon ürünlerini inceledi. Erol, "Hafta sonu tatilini iyi değerlendirmeye çalışıyorum, onun dışında hafta içi gün boyu işteyim program gayet iyi gidiyor" dedi.
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